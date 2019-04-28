HABER

Baba 66, kızı 40 yaşında aynı üniversiteden mezun oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 14:23 | Son Güncelleme

Emekli ziraat mühendisi Mehmet Fatı, iki çocuk annesi kızı Feyza Yıldız ile Uşak Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinden mezun olmanın sevincini yaşadı - Mezuniyet töreninde kızıyla havaya kep atan Mehmet Fatı: - "Okumanın yaşı yok. Kızımla beraber aynı fakülteden mezun olmayı nasip eden Allah'ıma binlerce şükürler olsun. Okumaya, bundan sonra da yeni şeyler öğrenmeye devam edeceğim"

SONER KILINÇ - Emekli ziraat mühendisi 66 yaşındaki Mehmet Fatı, 40 yaşındaki kızı Feyza Yıldız ile aynı fakülteden mezun oldu.

Uşak Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinin, Bir Eylül Yerleşkesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde kızıyla havaya kep atan Mehmet Fatı, ikinci kez diploma heyecanı yaşadı.

İki çocuk babası 66 yaşındaki Fatı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesini 1978'de bitirdiğini, yıllarca kamu kurumlarında çalıştıktan sonra emekliye ayrıldığını söyledi.

İlerlemiş yaşına rağmen okuma heyecanı ve isteğinin hiç eksilmediğini belirten Fatı, "İki çocuk annesi kızım ev hanımı. Beraber İslami İlimler Fakültesinde okuma kararı aldık. Sınavların ardından 4 yıl önce kızımla fakülteye kaydımızı yaptırdık." dedi.

Kızıyla aynı bölümde ancak farklı sınıflarda eğitim gördüklerini anlatan Fatı, "Derslere ayrı ayrı girsek de zaman zaman okulda beraber olduk. Kızımla beraber okumak benim için gerçekten çok mutluluk vericiydi. Bugün ikimiz de mezun olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yaşça kendinden çok küçük sınıf arkadaşlarıyla aynı sıralarda öğrenim görmenin çok farklı bir tecrübe olduğunu dile getiren Fatı, şöyle konuştu:

"Onlardan çok şey öğrendim, ümit ediyorum ki onlar da benden bir şeyler öğrenmiştir. Tüm derslere katılmaya çalıştım. Benim için çok güzel günlerdi. Bana destek olan öğretim kadrosundaki tüm hocalara ve sınıf arkadaşlarıma, çocuklarıma teşekkür ediyorum. Umarım her şey gönüllerince olur, başarılı olurlar."

- Beraber ders çalıştılar

Mezuniyet töreninde kürsüye çıkan Mehmet Fatı, öğrencileri, hayatları boyunca okumaya, İslam'ın yolundan ayrılmamaya davet etti.

Türkiye'nin büyük ve İslam dünyasının lideri bir ülke olduğunu belirten Fatı, "Sizler çok çalışmalı, İslam dünyasına, insanlığa hizmet etmelisiniz. Sizlerle aynı fakültede eğitim almak beni çok mutlu etti. Yolunuz açık olsun, umutlarınız büyük olsun. Okumanın yaşı yok. Kızımla beraber aynı fakülteden mezun olmayı nasip eden Allah'ıma binlerce şükürler olsun. Okumaya, bundan sonra da yeni şeyler öğrenmeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

İki çocuk annesi 40 yaşındaki Feyza Yıldız ise çok mutlu olduğunu belirterek, "İslam alanında eğitim almak istiyordum. Babamla birlikte okuma kararı aldık. Hiç zorlanmadan bugünlere geldik. Yeri geldi beraber ders çalıştık. Çok gururluyum." diyerek duygularını dile getirdi.

Baba-kız, sınıf arkadaşlarıyla mezuniyet fotoğrafı çektirdi.

İnternette çok daha farklı görünüyordu! Eve gelince... İnternette çok daha farklı görünüyordu! Eve gelince...
Edirne'de, 'Dostluk Maratonu' koşulduEdirne'de, 'Dostluk Maratonu' koşuldu
Kahramankazan’da işsizliğe umut olacak projeKahramankazan’da işsizliğe umut olacak proje
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
islami bilimler fakültesi Mezun mezuniyet öğrenci üniversite

En Çok Okunan Haberler

Olay sözler: Otel odasında evli adamı...

Olay sözler: Otel odasında evli adamı...

Ünlü oyuncu nişanlandı! Böyle duyurdu

Ünlü oyuncu nişanlandı! Böyle duyurdu

Sohbetlerde darbe şifresi! 15 Temmuz'a böyle hazırlanmışlar...

Sohbetlerde darbe şifresi! 15 Temmuz'a böyle hazırlanmışlar...

TSK'dan Katar'da tatbikat! Özel kuvvetler...

TSK'dan Katar'da tatbikat! Özel kuvvetler...

Patronunu, eşini ve kızını öldürüp, intihar etti!

Patronunu, eşini ve kızını öldürüp, intihar etti!

Sahte altın satan kadını yakalamıştı! 'Mağdur oldum'

Sahte altın satan kadını yakalamıştı! 'Mağdur oldum'

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

İBB veri kopyalamayı durdurdu

İBB veri kopyalamayı durdurdu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Böyle hastalık görülmedi! Arabasını bile satıp...

Böyle hastalık görülmedi! Arabasını bile satıp...

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenomen kardeşlere uyuşturucuya özendirme davası

Fenomen kardeşlere 10 yıl hapis istemi!

Çanakkale Boğazı'nda arızalı savaş gemisi römorkör tarafından çekildi

Boğazda ilginç görüntü! Savaş gemisi çekilerek götürüldü

Namaz kılarken patronunu öldürdü! Eve gelince ise katliam yaptı

Patronunu, eşini ve kızını öldürüp, intihar etti!

Küçükçekmece'de rezalet! Lüks ciple 9 yaşındaki kız çocuk kaçırmaya çalıştılar

Lüks ciple 9 yaşındaki kız çocuk kaçırmaya çalıştılar

Sahte altın satan kadını yakalamıştı! 'Mağdur oldum'

Sahte altın satan kadını yakalamıştı! 'Mağdur oldum'

Yeni askerlik sisteminde son durum ne? Sistem ne zaman yürürlüğe girecek? Bedelli askerlik fiyatı ne olacak?

Yeni askerlik sisteminde son durum ne?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.