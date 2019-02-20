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Baba acısına dayanamayan kadın hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 17:11 | Son Güncelleme

Ordu’nun Kumru ilçesinde rahatsızlanan yaşlı adam, tedavi için gittiği Almanya’da öldü.

Baba acısına dayanamayan kadın hayatını kaybetti

Ordu’nun Kumru ilçesinde rahatsızlanan yaşlı adam, tedavi için gittiği Almanya’da öldü. Acı habere dayanamayan kızı da kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Ordu’nun Kumru ilçesine bağlı Eskiçokdeğirmen Mahallesi’nde yaşayan Mehmet Öz (90), yaklaşık bir hafta önce rahatsızlandı. Bir süredir böbrek rahatsızlığı bulunan ve tedavi için çocuklarının ve yakınlarının yanına Almanya’ya giden Öz, burada hayatını kaybetti.
Acı haberi alan Mehmet Öz’ün kızı Zübeyde Berli (51), baba evine geldiğinde fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği düşünülen kadın, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye götürüldüğü esnada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Evli ve 6 çocuk annesi kadının, daha önceden kalp rahatsızlığı nedeniyle operasyon geçirdiği öğrenildi.
Cenazesi Almanya’dan getirilen Mehmet Öz, Eskiçokdeğirmen Mahallesi’nde öğle namazı sonra kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilirken, kızı Zübeyde Berli de Kadıncık Mahallesi’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi.

Baba acısına dayanamayan kadın hayatını kaybetti

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