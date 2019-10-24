Baba adayının alkol alışkanlıkları, doğacak bebeği hasta ediyor

Bebeği bizzat karnında taşıyan anne adaylarının yaşam tarzı tercihleri uzun süredir irdeleniyor ve ellerine hamileliği tehlikeye atabilecek unsurlardan oluşan uzun bir liste veriliyor. Baba adaylarının gebelik öncesi sağlığı ise bir kenara atılıyor. Şimdiye kadar bunun sağlıklı bir doğumdaki rolüne çok az dikkat çekildi.

Ancak perşembe günü European Journal of Preventive Cardiology adlı bilimsel dergide yayınlanan yeni bir meta analiz, baba adayının alkol almasıyla doğurganlık arasındaki ilişkiyi ilk kez inceledi ve spermi veren kişinin gebelikten 6 ay kadar önce alkole veda etmesi gerektiğini ortaya çıkardı

Ancak araştırmacılar, müstakbel babaların sağlığının da bebek için önemli olduğunu ortaya koyuyor. Bulgulara göre fetüsün sağlığı ve gelişimi üzerinde babaların alkol alışkanlıklarının, yaşam tarzı tercihlerinin ve gebelik öncesindeki sağlık durumunun büyük etkisi var.

Araştırmacılar, koroner kalp hastalığı (KKH) taşıyan 41 bin 747 ve taşımayan 297 bin 587 bebeği inceleyen 55 çalışmayı değerlendirdi. Buna göre, baba adayları, döllenmeden önceki 3 ay boyunca alkol almayı sürdürürse, KKH riski yüzde 44 oranında artıyor. Aşırı alkol (bir oturuşta 5 ya da daha fazla içki) almaksa yüzde 52 daha yüksek doğum kusuru ihtimali demek.

ABD’de her yıl yaklaşık 40 bin doğumu etkileyen KKH, en yaygın doğum kusurlarından biri. Bu yeni araştırma, KKH’nin yeni doğan bebekler arasında bu kadar yaygın olmasının sebeplerinden birinin de babanın içki tüketimi olabileceğini öne sürüyor.

Erkeklerin alkol tüketiminin doğum kusurlarına neden yol açtığını ise bilmiyoruz. Ancak geçmiş bulgular göz önüne alınırsa bu, sert içkilerin sağlıklı spermlerin şeklini, boyutunu ve hareketliliğini değiştirmesinden kaynaklanıyor olabilir. Ayrıca, alkole sık maruz kalmak, bireylerin DNA’sını değiştirebilir ve bu da bebeğe aktarılan sağlık sorunlarına ya da patolojilere yol açabilir.

(independent)

