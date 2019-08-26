HABER

Baba adayları da gebelik sendromu yaşıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.08.2019 11:49 | Son Güncelleme

Psikiyatr Uz.

Baba adayları da gebelik sendromu yaşıyor

Psikiyatr Uz. Dr. Nehir Kürklü, "Kuvad sendromu, erkeklerin gebeliği ve eşinin hislerini yaşamasının bir dışa vurumu olarak düşünülmektedir. Gebe ve ailesinin bu yeni duruma, fiziksel ve psikososyal yönden uyum sağlayabilmesi için bakım ve eğitim gereksinimlerinin karşılanmasına yardım edilmeli, rehber olunmalıdır" dedi.
Bazı baba adaylarında, eşlerinin gebelik döneminde yaşadığı duygusal ve fiziksel değişimler gözlemlenebiliyor. Bunlar hem gebelik boyunca hem de doğum sırasında ya da iki dönemden birinde, fiziksel belirtiler olarak kendini gösteriyor. “Kuvad Sendromu” olarak adlandırılan bu durum, dışarıdan fark edilemeyecek düzeyde ya da gerçek bir ruhsal bozukluk görüntüsü olabiliyor. Memorial Antalya Hastanesi Psikiyatri Bölümü’nden Uz. Dr. Nehir Kürklü, “Kuvad Sendromu” hakkında bilgi verdi.
Erkeklerin, eşleri gebe kaldıktan kısa bir süre sonra bu süreçte yaşanan fiziksel belirtileri gösterebildiklerini ifade ederek, "Genellikle mide ve bağırsak sistemi şikayetleri, karın büyümesi, iştahta değişimler, kokuya duyarlılık, sırt ağrıları, bacak krampları, halsizlik, uyku düzeni değişikleri, diş ağrısı, deride isilik, bayılma ve kilo alma gibi problemlerle kendini gösteren bu durum ’Kuvad Sendromu’ olarak adlandırılmaktadır. Fiziksel belirtilerin yanı sıra anksiyete, depresyon, stres, sinirlilik, ruhsal çalkalanma, vücut bütünlüğü ile ilgili kaygı ve vücudun algılanmasındaki tedirginlik gibi durumlar da ortaya çıkmaktadır. Dışarıdan birinin fark edemeyeceği kadar hafif seyredebileceği gibi gerçek bir ruhsal bozukluk görüntüsü de yaratabilir. En hafif şekliyle erkeğin, eşiyle birlikte gebelik belirtilerini yaşaması olan sendromda, ileri durumlarda ise nedeni açıklanamayan baş ağrıları, sinirlilik, gerginlik, yerinde duramama, kilo alma ve gaz sancıları gibi belirtiler de kendini gösterebilir. Bunlar gebeliğin ilk üç ayının sonunda başlar, ikinci üç ayda artar ve doğum gerçekleşene kadar sürer" diye belirtti.

"Sosyoekonomik durumlar da etkili"
Kaygı düzeyi yüksek bir yapıya sahip, siyahi ırka mensup ve sosyoekonomik durumu düşük baba adaylarında Kuvad Sendromunun daha sık rastlandığını aktaran Kürklü, "Altta yatan diğer toplumsal ve duygusal nedenler incelendiğinde ise baba adayının küçük yaşta babası tarafından terk edilmiş olması, plan dışı gebelik, düşük eğitim düzeyi, ekonomik güvence eksikliği ve evlilikte geçimsizlik gibi faktörler de saptanmıştır. Kuvad sendromu, erkeklerin gebeliği ve eşinin hislerini yaşamasının bir dışa vurumu olarak düşünülmektedir. Bu sendrom, erkeğin gebe eşi ile bütünleşmesinin bir göstergesidir. Bazı erkeklerin sendroma diğerlerinden daha yatkın olduğu tahmin edilmektedir. Örneğin, kadın ya da erkek daha önceden kısırlık infertilite tecrübesi yaşamış ya da evlat edinmiş ise bu sendroma yatkınlık artmaktadır. Baba adayları üzerindeki kuvad semptomları gebeliğin yaklaşık üçüncü ayından itibaren herhangi bir zamanda ortaya çıkabilir. Bazı kişilerde, ender de olsa eşinin gebe olduğunu fark etmeden önce belirtiler oluşabilir. Semptomlar, başlangıçtan itibaren giderek düşme eğilimindedir ancak genellikle son 3 ayda, doğumdan hemen önce veya doğum sırasında ikinci kez yükselişe uğrayabilir" dedi.

"Bakım personelinin yardımı gerekli"
Gebe çiftlerle yapılan çalışmalarda, aile eğitim sınıflarına katılan erkeklerin daha olumlu bir psikolojiyle doğuma katıldıkları ve aile ilişkilerinin güçlendiğinin ortaya çıktığını kaydeden Kürklü, doğum öncesi bakım hizmetlerinde önemli rol oynayan hemşirelerin, aileyi bütüncül bir yaklaşımla ele alması gerektiğini söyledi. Kürklü, "Gebe ve ailesinin bu yeni duruma, fiziksel ve psikososyal yönden uyum sağlayabilmesi için bakım ve eğitim gereksinimlerinin karşılanmasına yardım edilmeli, rehber olunmalıdır" mesajını verdi.

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra... İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra...
Yaz aylarında kilo kontrolü ile ilgili 5 altın kuralYaz aylarında kilo kontrolü ile ilgili 5 altın kural
Burun estetiğinde merdiven altı merkezlerden kaçınınBurun estetiğinde merdiven altı merkezlerden kaçının
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra...

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra...

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Görevden alındılar

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Görevden alındılar

Canım çocuk hoşgeldin...

Canım çocuk hoşgeldin...

Dolarda gece yarısı ani değişiklik!

Dolarda gece yarısı ani değişiklik!

İki kardeş kanlar içerisinde yere yığıldı!

İki kardeş kanlar içerisinde yere yığıldı!

Sabah saatlerinde korkutan deprem!

Sabah saatlerinde korkutan deprem!

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mersin'de görülen yüksek neme ilişkin dikkat çeken uyarı!

O ilimiz için kritik uyarı: Dışarı çıkmayın

Bir ilk! ABD’de doktorlar bir hastanın genini düzenledi

Bir ilk! ABD’de doktorlar bir hastanın genini düzenledi

Bakan Koca'dan 12 milyonu aşkın kullanıcısı olan e-Nabız hakkında önemli açıklama

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

Son dakika... Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Diyabet hastalarına 10 maddelik cinsel sağlık kılavuzu

İşte cinsel sağlığınızı koruyacak 10 tavsiye!

Tam 25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa da felç geçirdi

25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa felç geçirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.