Baba adayları eşleriyle doğuma hazırlanıyor

ERZİNCAN (AA) - Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmet veren Gebe Okulunda, hamilelerin doğum sürecini sıkıntısız tamamlayabilmeleri ve toplumda farkındalık oluşturmak için uzman ekip tarafından verilen eğitimlere baba adayları da katılıyor.
Hastane bünyesinde yaklaşık 18 aydır faaliyette bulunan ve bugüne kadar bin 500 kişinin yararlandığı okulda, gebe eğitimcisi ebe tarafından sadece gebe kadınlar değil eşleri de eğitime tabi tutularak doğum öncesi, doğum ve doğum sonrasında yapılması gerekenler hakkında eğitim alarak eşlerini yalnız bırakmıyor.
Eğitime katılan baba adayları eşleri ile bebek yıkama, bez değiştirme, gaz çıkarma ve endorfin masajı eğitimlerini uygulamalı olarak öğreniyor.
Okulun gebe sınıfında eğitim alanların kendilerini anne ve babalığa hazır hissetmelerini sağlamanın yanı sıra eşler arasında güçlü ilişkiler ile anne adayına doğum sırasında ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili eğitimler veriliyor.
İl Sağlık Müdürü Doktor Öğretim Görevlisi Erkan Hirik, konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık bir buçuk yıldır açık olan gebe okulunda bu güne kadar bin 500 kişiye eğitim verildiğini, 300 çifte ise grup terapisi yapıldığını söyledi.
- Anne ve baba adaylarına 5 haftalık eğitim veriliyor
Hirik, uzman bir ekibin verdiği eğitim süreci sonrası katılım sağlayanlara sertifika verdiklerini söyleyerek şu bilgileri paylaştı:
"Buradaki amacımız daha sağlıklı gebelik konusunda farkındalık sağlayıp gebelikteki normal fizyolojik sürecin daha bilinçli şekilde yaşanmasını sağlamak. Anne, baba adaylarının bilgi birikimini arttırarak bu sürecin en doğru en sağlıklı şekilde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla gebe okulu bünyesinde 5 haftalık eğitim veriyoruz."
Gebe eğitmeni olan ebe Melek Gülakar, okulda verilen eğitimlerle ilgili şunları aktardı:
"Okulda doğum, doğum süreçleri, lohusalık, aile planlaması, bebek bakımı konularında eğitimler veriyoruz. Bunun dışında anne adaylarına haftalık yapmaları gereken egzersizler gösteriliyor. Yoga yapıyoruz, gebelerimizle doğumhane turlarımız oluyor. Acil durumlar ile ilgili eğitimler veriliyor. Anne adaylarına katılım belgelerini de takdim edip doğumlarına eşlik ediyoruz."
Hamile Meltem Erzin, "Bilinçli şekilde anne olmak, doğuma gitmek için bu eğitim çok iyi oldu. Bugün de eş katılımımız vardı. Eşim de sağ olsun beni yalnız bırakmadı, desteğinden dolayı teşekkür ediyorum. Eğitimlerden çok memnun kaldım, inşallah anne olduğumda eğitimlerde gördüğümü bebeğimin bakımında uygulayabilirim." ifadelerini kullandı.
- Bebek konusunda hamilelere destek şart
Eşi Hüseyin Meral ile eğitime gelen hamile Çiğdem Meral de bu süreçte eşinin yanında olmasını istediğini ifade ederek; "İlk hamileliğim, o yüzden bunun eğitimini alarak bilinçli şekilde doğum yapmak istiyorum. Eşimin yanımda olmasını, güç vermesini istiyorum, bebek konusunda hamilelere destek şart. Bir de beni anlaması, empati kurabilmesi açısından yanımda olmasını istedim." dedi.
Baba adayı Hüseyin Meral ise "Çocuk ve doğum tek kişilik olay değil, babayı yani toplumun bütün fertlerini ilgilendiren bir durum. Toplumu bu yönde biraz değiştirebilmek, farkındalık oluşturmak için buradayız." dedi.
- Sadece anne değil baba da çocukla ilgilenmeli
Alper Erzin, ilk kez doğum yapacak eşinin yanında olmak için eğitime katıldığını anlatarak, "Eğitimle tecrübe kazanıyoruz, diğer eşlere de tavsiye ederim. Sadece annenin değil babanın da çocukla ilgilenmesi gerekir. Bu konuda kulaktan dolma bilgilerdense hastaneden doğru bilgileri almak daha doğru." diye konuştu.
Eşi hamile olan Adem Uludağ da ilk çocuklarını kucaklarına almayı beklediklerini, eşine yardımcı olmak için eğitimlere katıldığını anlatarak, tüm baba adaylarına bu eğitimlere katılmalarını önerdi.
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