Baba adayları eşleriyle doğuma hazırlanıyor

ERZİNCAN (AA) - Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmet veren Gebe Okulunda, hamilelerin doğum sürecini sıkıntısız tamamlayabilmeleri ve toplumda farkındalık oluşturmak için uzman ekip tarafından verilen eğitimlere baba adayları da katılıyor.

Hastane bünyesinde yaklaşık 18 aydır faaliyette bulunan ve bugüne kadar bin 500 kişinin yararlandığı okulda, gebe eğitimcisi ebe tarafından sadece gebe kadınlar değil eşleri de eğitime tabi tutularak doğum öncesi, doğum ve doğum sonrasında yapılması gerekenler hakkında eğitim alarak eşlerini yalnız bırakmıyor.

Eğitime katılan baba adayları eşleri ile bebek yıkama, bez değiştirme, gaz çıkarma ve endorfin masajı eğitimlerini uygulamalı olarak öğreniyor.

Okulun gebe sınıfında eğitim alanların kendilerini anne ve babalığa hazır hissetmelerini sağlamanın yanı sıra eşler arasında güçlü ilişkiler ile anne adayına doğum sırasında ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili eğitimler veriliyor.

İl Sağlık Müdürü Doktor Öğretim Görevlisi Erkan Hirik, konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık bir buçuk yıldır açık olan gebe okulunda bu güne kadar bin 500 kişiye eğitim verildiğini, 300 çifte ise grup terapisi yapıldığını söyledi.