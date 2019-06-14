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Baba Adaylarının Sigara İçmesi Bebekte Astım Riskini Arttırıyor

14.06.2019 21:01 | Son Güncelleme

Ana rahmindeki bebekler sadece annenin değil babanın da tütün kullanımından olumsuz etkileniyor. DNA’da kimyasal değişimleri inceleyen bir araştırmaya göre bu bebeklerde 6 yaşına kadar astıma yakalanma olasılığı, ebeveynleri sigara içmeyenlere göre daha fazla

Baba Adaylarının Sigara İçmesi Bebekte Astım Riskini Arttırıyor

Ana rahmindeki bebekler sadece annenin değil babanın da tütün kullanımından olumsuz etkileniyor. DNA’da kimyasal değişimleri inceleyen bir araştırmaya göre bu bebeklerde 6 yaşına kadar astıma yakalanma olasılığı, ebeveynleri sigara içmeyenlere göre daha fazla.

Anne adayının doğum öncesi dumana maruz kalmasının çocukluk astımına neden olabileceği uzun zamandır biliniyordu; ancak bu araştırma baba adaylarını da bu denklemin içine kattı.

Araştırmada altı yıl boyunca 756 bebek takip edildi. Bebeklerin dörtte birinin babası, annenin hamileliği süresince sigara içti. Anne adaylarının sadece üçü sigara kullanıcısıydı.

Toplamda babası sigara içenlerin yüzde 31’i altı yaşına gelmeden astıma yakalandı. Babası sigara içmeyen çocuklarda bu oran yüzde 23 oldu.

Sigara kullanımın yoğunluğu da oranları etkiledi. Babaları ağır sigara kullanıcısı olan çocukların yüzde 35’inde astım gelişirken, babaları az sigara içen ya da hiç içmeyen çocuklarda bu oran yüzde 23’e düşüyor.

Baba adaylarının hamilelik süresince sigara içmesi, bağışıklık sisteminin işleviyle ilgili genleri etkileyen DNA’nın kimyasal metilasyonunda değişiklikle de bağlantılı.

Araştırmacılar, doğumdan hemen sonra bebeklerin kordon kanından aldığı DNA’nın sarmalındaki metilasyonu inceledi. Hamilelik boyunca sigara içen baba adaylarının bebeklerinde, bağışıklık sitemiyle ilgili üç genin uzantılarında metilasyon denen kimyasal değişikliğin arttığı belirlendi.

Bu üç genin tamamında en fazla metilasyonun olduğu çocuklarda diğer çocuklara göre astım olasılığı iki katına çıktı.

Babaların sigara kullanımının çocuk astımıyla bağlantısı ortaya konsa da, alerjik hassasiyeti ya da astımla mücadeleyi belirleyen antikor seviyesini etkilemedi. Yani çocuklarda sigaraya bağlı ortaya çıkan astımın alerjik olmadığı da bu şekilde açıklanmış oldu.

Ancak araştırma DNA’daki bu değişimle astım arasındaki doğrudan bağlantıyı çalışmadı.

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