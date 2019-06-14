Baba Adaylarının Sigara İçmesi Bebekte Astım Riskini Arttırıyor

Ana rahmindeki bebekler sadece annenin değil babanın da tütün kullanımından olumsuz etkileniyor. DNA’da kimyasal değişimleri inceleyen bir araştırmaya göre bu bebeklerde 6 yaşına kadar astıma yakalanma olasılığı, ebeveynleri sigara içmeyenlere göre daha fazla.

Anne adayının doğum öncesi dumana maruz kalmasının çocukluk astımına neden olabileceği uzun zamandır biliniyordu; ancak bu araştırma baba adaylarını da bu denklemin içine kattı.

Araştırmada altı yıl boyunca 756 bebek takip edildi. Bebeklerin dörtte birinin babası, annenin hamileliği süresince sigara içti. Anne adaylarının sadece üçü sigara kullanıcısıydı.

Toplamda babası sigara içenlerin yüzde 31’i altı yaşına gelmeden astıma yakalandı. Babası sigara içmeyen çocuklarda bu oran yüzde 23 oldu.

Sigara kullanımın yoğunluğu da oranları etkiledi. Babaları ağır sigara kullanıcısı olan çocukların yüzde 35’inde astım gelişirken, babaları az sigara içen ya da hiç içmeyen çocuklarda bu oran yüzde 23’e düşüyor.

Baba adaylarının hamilelik süresince sigara içmesi, bağışıklık sisteminin işleviyle ilgili genleri etkileyen DNA’nın kimyasal metilasyonunda değişiklikle de bağlantılı.