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Baba ağaçla, kızı taşla, oğlu ise kara kalemle sanat yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 12:14 | Son Güncelleme

KAYSERİ'nin Özvatan ilçesinde Turgay Kahraman (51), ağaç köklerinden eserler yapıyor.

Baba ağaçla, kızı taşla, oğlu ise kara kalemle sanat yapıyor

Özer KAYA/ÖZVATAN (Kayseri), (DHA) - KAYSERİ'nin Özvatan ilçesinde Turgay Kahraman (51), ağaç köklerinden eserler yapıyor. Kızı Nihal (23) ise doğadan topladığı taşlarla süsleme sanatı yapıyor. Oğlu Emre de (19) yaptığı kara kalem çalışmalarla ressam olma yolunda ilerliyor.
Özvatan'da yaşayan Kahraman ailesinin fertleri farklı sanat dalları ile uğraşıyor. Aile üyelerinin yaptıkları birbirinden farklı eserler dikkat çekiyor. Baba Turgay Kahraman, ağaç köklerini birer sanat eserine dönüştürürken, kızı Nihal ise doğadan topladığı taşlarla süsleme sanatı yapıyor. Oğlu Emre de kara kalem çalışmalar yapıyor.
Doğayı ve sanatı seven inşaat ustası Turgay Kahraman, ilçeye yaptığı hizmetlerin yanında ormanlarda gezerek çeşitli figürlere benzeyen ağaç dalları ve köklerini toplayıp, uzun uğraşlar sonucu orijinalliğini bozmadan sanat eserine dönüştürüyor. Evinin en üst katında kendine bir atölye yapan Kahraman eserlerini burada yapıyor. Bir eseri ortaya çıkarmak günlerini harcıyor. Kurumuş bir ağaç parçasını alan Kahraman saatlerce uğraş verdikten sonra hayalini canlandırdığı hayvan figürlerini ortaya çıkarıyor.

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Baba ağaçla, kızı taşla, oğlu ise kara kalemle sanat yapıyorBaba ağaçla, kızı taşla, oğlu ise kara kalemle sanat yapıyor

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