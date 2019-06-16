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Baba Çocuk Kampı’nda babalar ödüllerini aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 15:39 | Son Güncelleme

Beylikdüzü’nde bu yıl 2’ncisi düzenlenen Baba Çocuk Kampı’nda kampa katılan babalara ‘En İyi Baba’ ödülleri verildi.Beylikdüzü Belediyesi tarafından bu yıl 2’ncisi düzenlenen Baba Çocuk Kampı tamamlandı.

Beylikdüzü’nde bu yıl 2’ncisi düzenlenen Baba Çocuk Kampı’nda kampa katılan babalara ‘En İyi Baba’ ödülleri verildi.
Beylikdüzü Belediyesi tarafından bu yıl 2’ncisi düzenlenen Baba Çocuk Kampı tamamlandı. Babaların çocuklarıyla şehir hayatından uzak doğa ortamında daha çok birlikte vakit geçirmelerine olanak sağlayan kampta birbirinden farklı etkinlikler gerçekleştirildi. Dereağzı Mahallesi’nde bulunan Doğa, Yaşam ve İzci Kampı’nda survivor, mangala, okçuluk gibi kamp hayatına uygun ve zorlu programlarla babalar ve çocuklar dopdolu iki gün geçirdi.
2 günün sonunda Babalar Günü’nde Beylikdüzü Belediyesince kampa katılan babalara ‘En İyi Baba’ ödülü verildi. Ödül törenine Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da katıldı. Başkan Çalık alana gelerek çocuklarla selamlaştı ve babaların ‘Babalar Günü’nü kutladı. Ayrıca Başkan Murat Çalık kendi oğluyla survivor oyununda yarıştı. Son olarak Çalık, kendi elleriyle ödülleri sahiplerine takdim etti.
Çocukların babalarıyla birlikte 2 gün boyunca güzel vakitler geçirmesinin kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu dile getiren Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Evlatların yüzünde bu gülücükleri görmek bizim için büyük bir keyif. Babalarıyla birlikte 2 gün boyunca güzel vakitler geçirmesine sağlanmasına vesile olmak bizim için çok büyük bir mutluluk. Biz bunu 2 senedir yapıyoruz. Mayıs ayında da Anne Çocuk Kampı yapıyoruz. Yerel yöneticinin görevi İstanbul gibi bir kentte bu kadar yeşilin bol olduğu bir alanda babalar ve çocukları bir araya getirmek ve onların birlikte vakit geçirmesini sağlamaktır. Bir işin nasıl yaptığınız çok kıymetlidir. Beylikdüzü Belediyesi olarak son 5 yıldır vatandaşın hayatına da başka kavramları kattık. Önümüzdeki 5 yılda da aynı şekilde burada yaşayan her bireyin hayatına dokunmaya devam edeceğiz. Çocuklarımıza yatırım yapmaya devam edeceğiz. En çok babalar memnun bence. Çünkü evlatlarıyla çok güzel vakitler geçirdiler. İnşallah bu İstanbul’un her noktasında yapılabilir hale gelir" diye konuştu.

‘Babalar kampta çocuklarıyla vakit geçirmekten çok memnun’
İlk defa oğluyla gece birlikte çadırda uyuduklarını ifade eden Önder Mertsoy, “Buraya katıldığımız için çok mutlu olduk. İş stresinden biraz uzaklaşmak bize çok iyi geldi. Oğlumla kaliteli vakitler geçirmek çok mutluluk verici. Gece çadırda uyuduk. İlk defa yaptık oğlumuzla bunu. Gerçekten çok mutlu olduk. Belediyemize çok teşekkür ederiz. Tüm babaların Babalar Günü’nü kutluyorum “ dedi.
Çocuklarla birlikte doğada yaşamayı öğrendiklerini belirten Hasan İşçigil, “Burada iki gün boyunca çok güzel faaliyetlerde bulunduk. Yeni arkadaşlıklar ve dostluklar edindik. En önemlisi de doğa içinde birlikte nasıl yaşanır onu öğrendik. Çocuklarımızla çeşitli parkurlarda yarıştık. Çok güzel vakit geçirdik. Burada kampçılık eğitimi veren arkadaşlarımızda bizimle çok ilgilendiler. Yeni bilgiler öğrendik“ dedi.

‘Çocuklardan babalarına sevgi mesajları’
Kamp hayatını çok sevdiğini söyleyen Ateş Yusuf Mertsoy, “9 yaşındayım. Bence burası çok güzeldi. Sonra burada korna yok. Buraları gezdik. Okçuluk yaptık. Bir tane baba vardı. İlk denemesinde 10’u vurdu. Gece çadırda kalmak çok eğlenceliydi. Babamla çadırın için film izledik. Güzel oldu. Babamı çok seviyorum. Benim babam dahil tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun" dedi.
Tüm babaların Babalar Günü’nü kutlayan Görkem Ata Barak, “Babamı çok seviyorum. Buraya gelmek çok güzeldi. Okçuluk öğrendik. Survivor yaptık. Gizli kutularla oyun oynadık. İçtenlikle bütün babaların Babalar Günü’nü kutluyorum“ dedi.

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