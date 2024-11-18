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Baba dehşeti! Küçük çocuğunun boğazına bıçak dayayıp eşine izletti! Tepki çeken görüntülerin ardından yakalandı

18.11.2024 21:23
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşayan Şiyar A., boşanma aşamasındaki eşini tehdit etmek için çocuğunun boğazına bıçak dayadı. Acımasız baba, eşini de görüntülü arayarak dehşet dolu anları izletti. Anne gözyaşlarına boğulurken, küçük çocuk ise o anlarda büyük korku yaşadı. Kadının görüntüleri sosyal medyada yayımlayarak yardım istemesinin ardından baba gözaltına alındı. Olayla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de harekete geçti.

Baba dehşeti! Küçük çocuğunun boğazına bıçak dayayıp eşine izletti! Tepki çeken görüntülerin ardından yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Burdur'da bulunan Fatma A. (26), İzmir'de yaşayan ve boşanma aşamasında olduğu kocası Şiyar A'nın (32) kendisini görüntülü arayıp tehdit etmek için çocuğunun boğazına bıçak dayadığı şikayetiyle savcılığa başvurdu.

İZMİR'DE GÖZALTINA ALINDI

Şikayet üzerine, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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Karabağlar'da ikamet ettiği belirlenen baba Şiyar A, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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2 ÇOCUK DEVLET KORUMASINDA

Babanın yanında bulunan 7 yaşındaki Yiğit Cemil A. ve 3 yaşındaki Berat A, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. (AA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İzmir baba
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