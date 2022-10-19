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Baba dizisinin Büşra'sı Özge Yağız süper minisiyle akılları baştan aldı! Alevler havada uçuştu

19.10.2022 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Tolga Sarıtaş, Haluk Bilginer, Hakan Kurtaş gibi isimlerle paylaştığı Baba dizisiyle büyük beğeni toplayan güzel oyuncu Özge Yağız, bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti. Özge Yağız'ın süper minili pozlarına, sosyal medya kullanıcıları kayıtsız kalamadı.

Baba dizisinin Büşra'sı Özge Yağız süper minisiyle akılları baştan aldı! Alevler havada uçuştu

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Baba ile adından söz ettiren ünlü oyuncu Özge Yağız, siyah mini elbisesiyle akılları baştan aldı.

Baba dizisinin Büşra'sı Özge Yağız süper minisiyle adeta şov yaptı! Alevler havada uçuştu

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Özge Yağız'ın pozlarına, alev emojili yorumlar yağdı.

Baba dizisinin Büşra'sı Özge Yağız süper minisiyle adeta şov yaptı! Alevler havada uçuştu

25 yaşındaki Özge Yağız, oyuncu olmadan önce diyetisyenlik yapıyordu.

Baba dizisinin Büşra'sı Özge Yağız süper minisiyle akılları baştan aldı! Alevler havada uçuştu

Güzel oyuncu, kusursuz fiziğini, bol bol su ve yeşil çay içmeye borçlu olduğunu söylemişti.

Baba dizisinin Büşra'sı Özge Yağız süper minisiyle akılları baştan aldı! Alevler havada uçuştu

Özel yaşamıyla da dikkatleri üzerine toplayan Özge Yağız, uzun bir süredir meslektaşı Gökberk Demirci ile aşk yaşıyor.

Baba dizisinin Büşra'sı Özge Yağız süper minisiyle akılları baştan aldı! Alevler havada uçuştu

Evlenecekleri konuşulan ünlü çift, ilişkilerini göz önünde yaşamaktan kaçınmıyor.

Baba dizisinin Büşra'sı Özge Yağız süper minisiyle akılları baştan aldı! Alevler havada uçuştu

Instagram'da 3 milyondan fazla takipçisi bulunan Özge Yağız, hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Baba dizisinin Büşra'sı Özge Yağız süper minisiyle akılları baştan aldı! Alevler havada uçuştu

Baba dizisinin Büşra'sı Özge Yağız süper minisiyle akılları baştan aldı! Alevler havada uçuştu


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