Baba dizisinin Büşra'sı Özge Yağız süper minisiyle akılları baştan aldı! Alevler havada uçuştu

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Baba ile adından söz ettiren ünlü oyuncu Özge Yağız, siyah mini elbisesiyle akılları baştan aldı.

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Özge Yağız'ın pozlarına, alev emojili yorumlar yağdı.

25 yaşındaki Özge Yağız, oyuncu olmadan önce diyetisyenlik yapıyordu.

Güzel oyuncu, kusursuz fiziğini, bol bol su ve yeşil çay içmeye borçlu olduğunu söylemişti.

Özel yaşamıyla da dikkatleri üzerine toplayan Özge Yağız, uzun bir süredir meslektaşı Gökberk Demirci ile aşk yaşıyor.

Evlenecekleri konuşulan ünlü çift, ilişkilerini göz önünde yaşamaktan kaçınmıyor.

Instagram'da 3 milyondan fazla takipçisi bulunan Özge Yağız, hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.



