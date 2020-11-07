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  4. Baba, eşi ve 2 çocuğunu katletmişti; 3 kişi de toprağa verildi

Baba, eşi ve 2 çocuğunu katletmişti; 3 kişi de toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2020 15:59 | Son Güncelleme

Ankara’nın Keçiören ilçesinde cinnet getiren baba, yanında bulundurduğu tabanca ile eşini, kızını ve oğlunu vurarak öldürmüştü.

Ankara’nın Keçiören ilçesinde cinnet getiren baba, yanında bulundurduğu tabanca ile eşini, kızını ve oğlunu vurarak öldürmüştü. Vefat eden aile fertleri Ankara’nın Keçiören ilçesinde bulunan Bağlum mezarlığına defnedildi.
Dün gece, saat 23.30 sıralarında Ankara’nın Keçiören ilçesi Karakaya Mahallesi Bağlum Sokak’ta bulunan apartman dairesinin 2’nci katında kan donduran 3 cinayet yaşandı. İddialara göre aile fertleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba Adem Öztürk(54) yanında bulundurduğu tabanca ile eşi Nefik Öztürk(50), ve çocukları Selahattin(32) ile Seher Öztürk’e(26) ateş ederek öldürdü.
Silah seslerini duyan komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde anne ve 2 çocuğun hayatını kaybettiklerini belirledi. Polis ekipleri kaçan şüpheli babayı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda baba Adem Öztürk, Şehit Ali Rıza Bulut sokak üzerinde polis ekiplerince yakalandı.

İfadesi kan dondurdu
Ailesini katleden ve bir taksi durağında değnekçilik yapan baba Öztürk, Şehit Ali Rıza Bulut sokak üzerinde yaya olarak cinayette kullandığı silah ile yakalandı. Öztürk, verdiği ifadede, cezaevinden çıkan oğlu Selahaddin Öztürk tarafından darp edildiğini ve bunun için oğlunu öldürdüğünü söyledi. Diğer aile bireylerini neden öldürdüğü sorulan katil baba, eşi ve kızını da oğlunun yanında oldukları için öldürdüğünü belirtti. Polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan katil baba ifadesi alınmak üzere Cinayet Büro Amirliği’ne götürüldü.
Baba tarafından öldürürken aile fertleri ise önce Keçiören’deki Adlı Tıp Kurumu’na götürüldü. 3 cansız bedenin burada yapılan incelemeleri ardından Karşıyaka mezarlığına gasilhanesine gönderildi. Aile fertlerinin cenazeleri ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazı sonrası Bağlum Mezarlığı’na defnedildi.

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