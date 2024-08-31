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  4. Baba ile 6 yaşındaki kızı hayatını kaybetmişti! Kazanın görüntüsü ortaya çıktı

Baba ile 6 yaşındaki kızı hayatını kaybetmişti! Kazanın görüntüsü ortaya çıktı

31.08.2024 17:09
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31.08.2024 17:09
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında baba ile 6 yaşındaki kızı hayatını kaybetti 3 kişi de yaralandı. Kaza anının araç içi kameraya yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Kadirli Andırın karayolu üzeri Yenigün köyü yakınlarında meydana geldi. Z.K idaresindeki kamyonet ile karşı yönden gelen Yusuf Kırköse'nin kullandığı otomobil çarpıştı.

BABA VE KIZI HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hurdaya dönen otomobil içerisinde sıkışan yaralılar itfaiyenin desteği ile çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

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Ambulansla hastaneye sevk edilen yaralılardan aynı aileden Şahende Kırköse (33) Aybars Şahan Kırköse (2) yaralanırken Yusuf Kırköse (39) ve 6 yaşındaki kızı Fatma Yaren Kırköse hayatını kaybetti.

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KAZA ANI ANBEAN YANSIDI

Kazanın ardından başka bir otomobilin araç içi kamerasına kaza anı anbean yansıdı.

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Kazada ölen baba ve 6 yaşındaki kızı Kadirli ilçesine bağlı Yukarıçiyanlı köyünde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

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(İHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Osmaniye
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