Baba ile iki oğlunun aynı fakültede gülümseten "öğrencilik" hayatı

Düzcan ailesi, fakültede bazı dersleri çakışınca aynı sırayı paylaşıyor.

Fakültede üçüncü sınıf okuyan Alper, yüksek lisans yapan Ayberk ve son sınıfta okuyan babanın, akademik kariyer için verdiği mücadele takdir topluyor.

- "Çocuklardan ilginç yemek yapma yöntemlerini öğrendim"

Eşinden yıllar önce ayrılan baba Düzcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklarıyla aynı fakültede eğitim görmenin zor ama eğlenceli olduğunu, hem evde hem de üniversitede birbirlerine destek verdiklerini söyledi.

Bazen baba olduğu için işlerin ağırlıklı olarak kendisine bırakılmaya çalışıldığını belirten Düzcan, şöyle konuştu:

"Bazen ütüyü ve yemeği ben yapıyorum. Temizliğe sırayla bakıyoruz. Çamaşırları sıraya göre asıp, kurutuyoruz. Baba ve oğullar olarak işlerin üstesinden hep beraber geliyoruz. Tam bir öğrenci hayatı yaşıyoruz. Çocuklardan ilginç yemek yapma yöntemlerini öğrendim. Su ısıtıcısında makarna, ütüde yumurta pişirdiğimiz oluyor. Fedakar aileler evlatlarının hayallerinin peşinden koşuyor. Çocuklarım için bazen anne-baba, bazen arkadaş, yeri geliyor komutan oluyorum. Aramızda kuşak farkı olduğu için halı saha maçlarında onlar kadar koşamıyorum. Hocalar ödev verdiğinde, bazen saat 02.00'de yataklarından kaldırıp slayt sunumu için yardım alıyorum. Akademik kariyer yaparak, mesleki tecrübelerimi çocuklarım gibi öğrencilerle paylaşmak istiyorum."