BABA İLE KIZIN DİREKSİYON DERSİ KAZA İLE BİTTİ

*Kaza anı kamerada

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM-Taner YENER/İSTANBUL DHA

Sarıyer'de babasından direksiyon dersi alan üniversiteli genç kız, aracının direksiyon hakimiyetini kaybedince önce kaldırıma daha sonra da bir marketin dondurma dolabına çarptı.O sırada markette olan kadın kazadan yara almadan kurtuldu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Ayazağa Mahallesi 150. Sokak üzerinde dün sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üniversite öğrencisi Esra Bulut, babası Tekin Bulut ile birlikte otomobil sürüşünü geliştirmek için araçlarıyla evden çıktı. Mahallenin ara sokaklarında tur atan Esra Bulut, sokağa girdiği anda solundan bir otomobil geçti. Bu sırada aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden genç kız, önce kaldırma ardından da karşı tarafta bulunan marketin dondurma dolabına çarptı. Çarpmanın etkisiyle marketin içinde bulunan Yazgül Akyol büyük bir panik yaşadı.

HERŞEY ÜZERİME GELDİ ÇOK KORKTUM

Kaza sırasında market bulunan Yazgül Akyol "Markette oturuyordum. Telefonda kızımla konuşuyordum. Araba geldiğini gördüm. Kaldırıma vurdu daha sonra dondurma dolabına çarptı. Beni o korudu. İçeride her şey üzerime geldi. O anda çok korktum" diye konuştu.