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Baba ile kızın direksiyon dersi kaza ile bitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 12:59 | Son Güncelleme

*Kaza anı kamerada Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM-Taner YENER/İSTANBUL DHA Sarıyer'de babasından direksiyon dersi alan üniversiteli genç kız, aracının direksiyon hakimiyetini kaybedince önce kaldırıma daha sonra da bir marketin dondurma dolabına çarptı.O sırada markette olan kadın kazadan yara almadan kurtuldu.

*Kaza anı kamerada Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM-Taner YENER/İSTANBUL DHA Sarıyer'de babasından direksiyon dersi alan üniversiteli genç kız, aracının direksiyon hakimiyetini kaybedince önce kaldırıma daha sonra da bir marketin dondurma dolabına çarptı.O sırada markette olan kadın kazadan yara almadan kurtuldu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza, Ayazağa Mahallesi 150. Sokak üzerinde dün sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üniversite öğrencisi Esra Bulut, babası Tekin Bulut ile birlikte otomobil sürüşünü geliştirmek için araçlarıyla evden çıktı. Mahallenin ara sokaklarında tur atan Esra Bulut, sokağa girdiği anda solundan bir otomobil geçti. Bu sırada aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden genç kız, önce kaldırma ardından da karşı tarafta bulunan marketin dondurma dolabına çarptı. Çarpmanın etkisiyle marketin içinde bulunan Yazgül Akyol büyük bir panik yaşadı. HERŞEY ÜZERİME GELDİ ÇOK KORKTUM Kaza sırasında market bulunan Yazgül Akyol "Markette oturuyordum. Telefonda kızımla konuşuyordum. Araba geldiğini gördüm. Kaldırıma vurdu daha sonra dondurma dolabına çarptı. Beni o korudu. İçeride her şey üzerime geldi. O anda çok korktum" diye konuştu. DOLAP OLMASAYDI EŞİMİ ALTINA ALIYORDU Marketin sahibi Erol Akyol "Karşı yönden gelen araç kaldırıma çarparak markete vurdu.Marketin önünde dondurma dolabımız vardı. Ona vurdu. Dolabın bir metre ötesinde eşim oturuyordu.Markete bakıyordu.Burada dondurma dolabı olmasaydı içeride eşimi tekerin altına alıyordu. Dolap hava yastığı görevi görmüş.İki karış soldan gitse eşimi tekerin altına alırdı. Ben geldiğimde her şey kırılıp dökülmüştü" dedi. KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA Güvenlik kameralarına yansıyan kazada yanından geçen araç nedeniyle otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybeden genç kız önce kaldırıma daha sonra da marketin dondurma dolabına çarparak duruyor. Otomobilin yan koltuğunda oturan baba hemen araçtan inerek şoför koltuğuna geçerek aracı güvenli alana çekiyor. Büyük panik yaşayan genç kızın yaşadığı şok kameralara yansıdı.

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