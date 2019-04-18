Baba ile oğlu 9 yıl arayla aynı kahvehaneye giren aracın altında kalarak öldü (2)

BİNADA OTURANLAR TAHLİYE EDİLDİ

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, freni boşaldığı öne sürülen kamyonun içine girdiği kahvehanede Haki Küçükdemir ile amcasının oğlu Hasan Küçükdemir'in öldüğü 6 kişinin de yaralandığı kazanın ardından, kolonları hasar gören 3 katlı binada oturanlar tahliye edildi. Burada oturan 2 aile, önemli eşyalarını yanlarına alıp, geçici süreliğine yakınlarının yanına taşınırken, binanın durumu belediye ekiplerinin yapacağı çalışmanın ardından netlik kazanacak.

KAHVEHANE BÜYÜK HASAR GÖRDÜ

Öte yandan, kamyonun girdiği kahvehanede İzmir Emniyeti Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri de çalışmalarını tamamladı. Kahvehanedeki masa ve sandalyelerin devrildiği, içerisinin harabeye döndüğü görüldü. Kaza sırasında kahvehanenin önündeki bir ağaç da devrildi.

Görüntü Dökümü

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- Kahvehanenin içinden görüntü

- Binadan görüntü

- Hasar gören kolonlardan görüntü

- Caddeden görüntü

- Genel ve detay görüntü

- Kazada ölen iki kişinin fotoğrafları

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

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