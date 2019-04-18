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Baba ile oğlu 9 yıl arayla kavheye giren aracın altında kalarak öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 09:25 | Son Güncelleme

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, freni boşalan kum yüklü hafriyat kamyonun kontrolden çıkarak kahveye girmesi sonucu 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Baba ile oğlu 9 yıl arayla kavheye giren aracın altında kalarak öldü

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, freni boşalan kum yüklü hafriyat kamyonun kontrolden çıkarak kahveye girmesi sonucu 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Ölenlerden Hasan Küçükdemir'in babası Veli Küçükdemir'in, 9 yıl önce otomobilin aynı kahveye girip çarpmasıyla hayatını kaybettiği ortaya çıktı.
Onur Mahallesi'nde dün saat 18.30 sıralarında, iddiaya göre, 7399/17 Sokak'ta ilerleyen Özcan Ç.'nin (55) yönetimindeki 06 EB 499 plakalı kum yüklü kamyonun freni boşaldı. Kontrolden çıkan kamyon 7371 Sokak'taki kahvehaneye girdi. Kazada, inşaatta bekçilik yaparak geçimini sağlayan 2 çocuk babası Haki Küçükdemir (51) ile kömür ocağından emekli olduğu öğrenilen 5 çocuk babası Hasan Küçükdemir (59) hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürerken, kamyonun binanın ana kolonuna çarpması nedeniyle, yıkılma tehlikesine karşın bina boşaltıldı. Kahvehaneye giren kamyon, vinç yardımıyla çıkartıldı. Kazada yaralanan kamyon şoförü Özcan Ç. ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü belirtildi.
9 YIL SONRA BABASI İLE AYNI KADERİ YAŞADI
Öte yandan, kazayla ilgili bir detay ortaya çıktı. 2010 yılında da İ.Y. (40) idaresindeki bir otomobilin frenlerinin boşalması sonucu kahvehaneye girdiği ve kazada yaralanan Veli Küçükdemir'in (78) kaldırıldığı hastanede öldüğü öğrenildi. Veli Küçükdemir'in öldüğü bu ilk kazada, Hasan Küçükdemir'in de kahvehanede olduğu ve o zaman yaralanmadan kurtulduğu belirtildi. 9 yıl önce aynı şekilde meydana gelen kazada ölen Veli Küçükdemir'in, dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada ölen Hasan Küçükdemir'in babası ve Haki Küçükdemir'in ise amcasının oğlu olduğu ortaya çıktı.
'KAMYON GELİYOR KAÇIN'
Kahvehane sahibi Ali Küçükdemir (37), kaza anını DHA muhabirine anlattı. Küçükdemir, "Ben evden kahvehanenin önüne indim, 'sigara içeyim' dedim ve o sırada sokağa baktığımda, hafriyat kamyonu yerinden kalktı ama kalkmasıyla fren sesi bir oldu. Geriye döndüm 'kamyon geliyor kaçın' dedim. Benim bağırışımla kahvehanede bulunan 20-25 kişi sağa sola kaçtı, kamyonun gelmesi zaten 10 saniye sürdü. 10 saniye içerisinde kamyon içeriye daldı, arkadaşlar müdahale etmeye kalktılar, zaten 2 kişi o sırada kamyonun altındaydı. Kamyonun altında kalanlar yakınlarımdı. Amcamın oğlu Hasan ile Haki Küçükdemir altında kaldı. Daha önce de bir kaza meydana geldi, Veli Küçükdemir amcam olur, zaten Hasan Küçükdemir de Veli Küçükdemir'in oğludur. İkisi de aynı kaderi paylaştılar" dedi.

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Baba ile oğlu 9 yıl arayla kavheye giren aracın altında kalarak öldüBaba ile oğlu 9 yıl arayla kavheye giren aracın altında kalarak öldüBaba ile oğlu 9 yıl arayla kavheye giren aracın altında kalarak öldü

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