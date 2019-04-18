Baba ile oğlu 9 yıl arayla kavheye giren aracın altında kalarak öldü (2)

BİNADA OTURANLAR TAHLİYE EDİLDİ

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, freni boşaldığı öne sürülen kamyonun girdiği kahvede Haki Küçükdemir ile amcasının oğlu Hasan Küçükdemir'in öldüğü 6 kişinin de yaralandığı kazanın ardından, kolonları hasar gören 3 katlı binada oturanlar tahliye edildi. Burada oturan 2 aile, bazı eşyalarını yanlarına alıp, geçici süreliğine yakınlarının yanına taşınırken, binanın durumu belediye ekiplerinin yapacağı çalışmanın ardından netlik kazanacak.

KAHVEDE HASAR BÜYÜK

Öte yandan, kamyonun girdiği kahvede İzmir Emniyeti Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri de çalışmalarını tamamladı. Kahvedeki masa ve sandalyelerin devrildiği, içerisinin harabeye döndüğü görüldü. Kaza sırasında kahvenin önündeki bir ağaç da devrildi.

