Baba ile oğlun 30 yıl sonra film gibi buluşması

Avusturya’ya çalışmaya giden ve 30 yıldır Türkiye’ye dönmeyen 80 yaşındaki Hüseyin amca, Avusturyalı ev sahibi tarafından ailesiyle görüşebilmesi için Türkiye’ye getirildi. Havalimanında iki oğlu, gelini ve torunları tarafından karşılanan Hüseyin Ünlü, ailesiyle kucaklaştı. Film gibi buluşmada yıllardır ailesini görmeyen Hüseyin amca, sadece küçük oğlunu tanıyabildi.

Eşi 16 yıl önce vefat etti

1973 yılında çalışmak için Türkiye’den Avusturya’ya giden Hüseyin Ünlü, Antalya’daki ailesiyle zaman zaman sadece telefonda görüştü. Eşi 16 yıl önce Türkiye’de vefat eden Hüseyin amca, irtibat kurulup haber verilemediği için cenazeye de gelemedi. Eşi de öldükten sonra Avustarya’ya tamamen yerleşen ve beş çocuğu olan Hüseyin amca, son 30 yıldır Türkiye’ye hiç gelmedi. 80 yaşına gelen ve yaşlılığa bağlı hastalıklarla mücadele etmeye çalışan Hüseyin amcayı, oğlu Ali Ünlü (47), Türkiye’ye getirmek için yoğun çaba sarf etti. Yıllarca babasını görebilmek için mücadele eden Ünlü, sonunda babasını Türkiye’ye kesin dönüş yapması için ikna etti. 1985 yılından buyana evinde kiracı olarak kalan Hüseyin amcanın durumunu öğrenen Avusturyalı ev sahibi Harald Pırıtsch Hüseyin amcayı Türkiye’ye getirip ailesiyle buluşturmak için harekete geçti.