HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Baba ile oğlunu kaza ayırdı

Baba ile oğlunu kaza ayırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2020 12:38 | Son Güncelleme

Tokat’ta, otomobilin traktöre çarpması sonucu meydana gelen kazada baba ağır yaralandı, oğlu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat-Turhal kara yolu üniversite kavşağında meydana geldi.

Tokat’ta, otomobilin traktöre çarpması sonucu meydana gelen kazada baba ağır yaralandı, oğlu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat-Turhal kara yolu üniversite kavşağında meydana geldi. Şehir merkezine seyir halinde olan Dursun Örnek (25) idaresindeki 60 ZC 889 plakalı Renault marka otomobil Bedrettin G. idaresindeki traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan babası Ahmet Örnek (64) hurdaya dönen araçta sıkıştı. Traktör sürücüsün hafif yaralı olarak atlattığı kazada olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi. Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yaralılar sıkıştıkları yerden güçlükle kurtarıldı. Ağır yaralı baba ile oğlu ambulansla Tokat Devlet Hastanesi ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi acil servisine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Dursun Örnek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis yaptığı ilk incelemede aracın lastiğinin patlaması sonrasında kontrolden çıktığını tespit etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Litresi 100 liradan satılıyor ama dikkat! Ölüm riski var Litresi 100 liradan satılıyor ama dikkat! Ölüm riski var
Başkan Böcek'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklamaBaşkan Böcek'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
DGS ek tercihler ne zaman yapılacak?DGS ek tercihler ne zaman yapılacak?
1/
En Çok Okunan Haberler
Olay yaratan Öcalan iddiası: Televizyona çıkıp, çağrı yapacak
Olay yaratan Öcalan iddiası: Televizyona çıkıp, çağrı yapacak
Polis otosunda yaptıkları 'pes' dedirtti
Polis otosunda yaptıkları 'pes' dedirtti
Ferdi Tayfur’un kızı şoke etti! 'Seks kasetlerin...'
Ferdi Tayfur’un kızı şoke etti! 'Seks kasetlerin...'
Çukur'da şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı
Çukur'da şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı
Dev operasyon! Fevzi Öztürk yeniden gözaltında
Dev operasyon! Fevzi Öztürk yeniden gözaltında
Taksim Meydanı’nda tekme ve tokatlı kavga!
Taksim Meydanı’nda tekme ve tokatlı kavga!
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü
11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Düğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı!
Düğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı!
Diyarbakır’da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
Diyarbakır’da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
Yüzüne asit atan sevgilisini affeden Berfin Özek: Bu karardan çok pişmanlık duydum
Yüzüne asit atan sevgilisini affeden Berfin Özek: Bu karardan çok pişmanlık duydum
Diğer Haberler
Bilim dünyasını heyecanlandıran olay! Marmara Denizi'nde caretta carettalara ait bir yuva tespit edildi
Bilim dünyasını heyecanlandıran olay! Marmara'da tespit edildi
Afyonkarahisar'da koronavirüs önlemi! 15 gün süreyle yasaklandı
Bir ilde daha koronavirüs önlemi! 15 gün süreyle yasaklandı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Enis Berberoğlu açıklaması
TBMM Başkanı'ndan Berberoğlu açıklaması
Koronavirüs tedavisi gören Başkan Böcek'in sağlık durumuyla ilgili son durum
Başkan Böcek'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
Sahte içkiden ölenlerin sayısı İstanbul'da 7'ye yükseldi, ülke genelinde sayı 42 oldu
Sahte içkiden ölenlerin sayısı İstanbul'da 7'ye yükseldi
Polise kafa atan taciz ve gasp şüphelisi: Psikolojik sorunlarım var
Türkiye, polise atılan bu kafayı konuşmuştu! Böyle savundu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.