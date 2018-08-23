HABER

Baba ile oğlunun cenazesi aynı tabutta taşındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 15:51 | Son Güncelleme

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren 4 kişiden baba ile 6 aylık oğlunun cenazesi, aynı tabutta taşınarak Salıpazarı ilçesinde toprağa verildi

SAMSUN(AA) - Samsun'da meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren 4 kişiden baba ile 6 aylık oğlu, aynı tabutta taşınarak son yolculuklarına uğurlandı.

Çarşamba ilçesinde dün iki otomobilin çarpışması sonucu yaşamını yitirenlerden Barış Çörtük (24) ile 6 aylık oğlu Ayaz Çörtük'ün cenazeleri, yakınları tarafından morgdan alındı.

Baba ile oğlunun cenazesi, aynı tabuta konularak Salıpazarı ilçesinin Karayonca köyü Ağcageriş Mahalle Camisi'ne götürüldü.

Burada öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından baba ile oğlunun cenazeleri, aile kabristanlığında defnedildi.

Aynı kazada hayatını kaybeden Hasan Basri Çakır ve Nurten Gökçeoğlu'nun cenazeleri ise İstanbul'a gönderildi.

Kazada yaralanan 3 kişinin tedavileri de hastanelerde sürüyor.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde dün Barış Çörtük idaresindeki 34 MJR 13 plakalı otomobil, Çarşamba-Salıpazarı karayolu Demiraslan Mahallesi mevkisinde Ferhat Bal yönetimindeki 34 RJM 12 plakalı otomobille çarpışmış, kazada Barış ile 6 aylık oğlu Ayaz Çörtük, Hasan Basri Çakır (55) ve Nurten Gökçeoğlu (55) yaşamını yitirmiş, Ferhat Bal, Selin Çörtük (24) ve Bekir Sarı (47) da yaralanmıştı.

PARTNERBengal kaplanı üzerine atladı ve... İnanılır gibi değilBengal kaplanı üzerine atladı ve... İnanılır gibi değil
Bakan Pakdemirli: Teknolojinin içinde olmamız gerek (2)Bakan Pakdemirli: Teknolojinin içinde olmamız gerek (2)
Düğün davetiyesi dağıtmaya giden gelini öldürdülerDüğün davetiyesi dağıtmaya giden gelini öldürdüler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
baba-oğul Cenaze Namazı Çarşamba ölümlü kaza Samsun trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe FC Zürich'ten Michael Frey ile 4 yıllık anlaştı

Fenerbahçe FC Zürich'ten Michael Frey ile 4 yıllık anlaştı

Bodrum'daki lahmacun fiyatlarına Mehmet Nuri Ersoy da isyan etti! 'İzin vermeyeceğiz'

Bodrum'daki lahmacun fiyatlarına Mehmet Nuri Ersoy da isyan etti! 'İzin vermeyeceğiz'

Trump'a büyük şok! Yürürlüğe girdi

Trump'a büyük şok! Yürürlüğe girdi

Usta oyuncu Toron Karacaoğlu hayatını kaybetti! Toron Karacaoğlu kimdir?

Usta oyuncu Toron Karacaoğlu hayatını kaybetti! Toron Karacaoğlu kimdir?

Dudak uçuklatan rakam! Hangi bakan 37 bin lira araç kirası ödüyor?

Dudak uçuklatan rakam! Hangi bakan 37 bin lira araç kirası ödüyor?

ABD-Türkiye geriliminde Beyaz Saray kaynakları'ndan dikkat çeken ifade!

ABD-Türkiye geriliminde Beyaz Saray kaynakları'ndan dikkat çeken ifade!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Düğün davetiyesi dağıtmaya giden gelini öldürdüler

Düğün davetiyesi dağıtmaya giden gelini öldürdüler

Turizmcilerden 'İzin vermeyeceğiz' diyen Bakan'a yanıt!

Turizmcilerden 'İzin vermeyeceğiz' diyen Bakan'a yanıt!

'Darbeci askerler Yunanistan'a turistik ziyarete mi geldiler?'

'Darbeci askerler Yunanistan'a turistik ziyarete mi geldiler?'

Annenin ifadesi tüyler ürpertti!

Annenin ifadesi tüyler ürpertti!

Uşak'tan çok acı haber! 4 kişi boğularak can verdi

Uşak'tan çok acı haber! 4 kişi boğularak can verdi

Bakanlık görevlisini girdiği apatmanda kabusu yaşadı!

Bakanlık görevlisini girdiği apatmanda kabusu yaşadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.