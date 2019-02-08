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Baba ile oğlunun öldürüldüğü cinayet davasında karar açıklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.02.2019 18:07 | Son Güncelleme

Kastamonu’da, baba ile oğlunun öldürüldüğü silahlı kavgada mahkeme heyeti, babayı 48 yıl 7 ay, oğluna ise 50 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırdı.Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya “kasten adam öldürme” suçundan tutuklu yargılanan Hasan D.

Kastamonu’da, baba ile oğlunun öldürüldüğü silahlı kavgada mahkeme heyeti, babayı 48 yıl 7 ay, oğluna ise 50 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırdı.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya “kasten adam öldürme” suçundan tutuklu yargılanan Hasan D. ile oğlu Mehmet D., ‘basit yaralama” suçundan yargılanan tutuksuz sanık Cemal Öz ile avukatları katıldı.
Duruşmada savunma yapan Hasan D., eski muhtar İsmail Öz’ün tarlasına izinsiz su aldığını öğrendikten sonra olay yerine gittiğini ve İsmail Öz’ün kendisine küfrederek tokat attığını ileri sürerek, “Bu sırada sırtıma isabet eden kurşunların etkisiyle yere düştüm. Bu esnada can havliyle geriye doğru 5-6 el ateş ettim. Kime geldiğini görmedim” diye konuştu.
Babasına tokat atılıp küfredildiğini duyduğunu söyleyen Mehmet D. ise, “Havaya doğru ateş ettim. Daha sonra silahlar patlamaya başladı. Ben yaralanmadım, rastgele ateş ettim. Kime geldiğini bilmiyorum” dedi.
Olayda yaşamını yitiren İsmail Öz’ün babası Cemal Öz de, sanıkların cezalandırılmasını istedi.
Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, Mehmet D.’yi 50 yıl 7 ay, Hasan D.’yi ise 48 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırdı. Diğer sanık Cemal Öz’ün ise beraatına hükmetti.

Olayın geçmişi
Taşköprü ilçesine bağlı Celep köyünde 3 Haziran 2017’de iki grup arasındaki silahlı kavga sonucu eski muhtar İsmail Öz (55) ile oğlu Cemal Öz (35) hayatını kaybetmiş, İsmail Öz’ün babası Cemal Öz ise, Hasan D. ile Mehmet ve Sedat B.’yi yaralamıştı.

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