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Baba ile oğulu trafik kazası ayırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2018 13:38 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarpan otomobilde bulanan 17 yaşındaki Yaman Özdemir öldü, baba Yaşar Özdemir yaralandı.

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarpan otomobilde bulanan 17 yaşındaki Yaman Özdemir öldü, baba Yaşar Özdemir yaralandı. Kaza, saat 10.00 sıralarında Zonguldak-Ankara Karayolu’nun Karaman beldesi yakınlarında meydana geldi. Zonguldak yönüne giden Yaşar Özdemir yönetimindeki 74 BA 330 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Otomobil, yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Yaşar Özdemir, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Araçta sıkışan oğlu Yaman Özdemir ise AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Yaman Özdemir'in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.Jandarmanın yaptığı incelemenin ardından Yaman Özdemir'in cesedi, aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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