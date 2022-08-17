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  4. Baba ile polis memuru oğlu arasında 'masaj salonu' tartışması! Kurşun yağdırdı

Baba ile polis memuru oğlu arasında 'masaj salonu' tartışması! Kurşun yağdırdı

17.08.2022 21:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da görevli 23 yaşındaki polis memuru Mert U., babası 51 yaşındaki Hilmi U.'nun işlettiği ‘masaj salonu’ nedeniyle tartıştı. Olayın büyümesi üzerine Mert U. silahla ateş ederek babasını 6 yerinden yaraladıktan sonra kaçtı. Baba, "Bu olay tamamen benim alkollü olmam ve küfür etmem nedeniyle meydana gelmiştir" derken şüpheli Mert U.’yu yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Baba ile polis memuru oğlu arasında 'masaj salonu' tartışması! Kurşun yağdırdı

İstanbul Ataşehir'de görevli polis memuru Mert U. (23) babası Hilmi U.’nun (51) işlettiği ‘masaj salonu’ nedeniyle tartıştı. Babanın alkollü olduğu ve belindeki silaha davranması üzerine polis memuru Mert U. kendini korumak amacıyla silahla ateş ederek babasını 6 yerinden yaraladıktan sonra kaçtı. Baba, "Bu olay tamamen benim alkollü olmam ve küfür etmem nedeniyle meydana gelmiştir" derken şüpheli Mert U.’nun yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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BABA İLE OĞLU ARASINDA MASAJ SALONU TARTIŞMASI

Olay, sabah saatlerinde Ataşehir Kayışdağı Mahallesi’nde meydana geldi. Baba Hilmi U.'nun polise verdiği ifadesine göre olay şöyle gerçekleşti: Polis memuru Mert U. babası Hilmi U.'nun masaj salonu dükkanına giderek, "Baba masaj salonu işini bırak, bu işler bize göre değil" dedi. Buna karşılık baba Hilmi U. terslediği oğluna önce ağır hakaretlerde bulundu, ardından da tokat attı. Olay sırasında alkollü olduğunu belirten Hilmi U. belindeki ruhsatsız tabancasına davranınca, oğlu Mert U.'nun kendini korumak amacıyla beylik tabancasıyla yere doğru ateş ettiğini ileri sürdü.

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OĞLUNDAN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Oğlunun üzerine koştuğunu söyleyen Hilmi U. yerden seken 6 adet merminin kendisine isabet ettiğini öne sürdü. Oğlunun ambulans çağırdığını ve ağlayarak olay yerinden uzaklaştığını söyleyen baba Hilmi U.’nun ifadesinde "Aramızda geçmişten gelen bir husumet yoktur ama bu masaj salonu konusunda tartışmalarımız oldu. Bu olaydan dolayı oğlumdan şikayetçi değilim. Bu olay tamamen benim alkollü olmam ve küfür etmem nedeniyle meydana gelmiştir" dediği öğrenildi.

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HER YERDE ARANIYOR

Yaralanan baba Hilmi U.’nun hastanedeki tedavisi sürerken, şüpheli Mert U.’nun yakalama çalışmalarının devam ettiği bilgisi edinildi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Ataşehir
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