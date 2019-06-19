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Baba katilinden kan donduran ifade: “Babamı öldürmekten dolayı pişman değilim”

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2019 12:48 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde kaldıkları otelde 80 yaşındaki babasını başını duvara vurarak öldürmekten tutuklanan Ukraynalı turist, akıl sağlığının belirlenmesi için hastaneye sevk edildi.

Baba katilinden kan donduran ifade: “Babamı öldürmekten dolayı pişman değilim”

Antalya’nın Alanya ilçesinde kaldıkları otelde 80 yaşındaki babasını başını duvara vurarak öldürmekten tutuklanan Ukraynalı turist, akıl sağlığının belirlenmesi için hastaneye sevk edildi. Baba katili oğlun ifadesinde, "Babamı öldürmekten dolayı pişman değilim” dediği öğrenildi.
Ukrayna’dan tatil için Alanya’nın İncekum Mahallesi’ne gelen Maksym Darmenko (23) ve babası Yurii Darmenko (80), bir otele yerleşti. İddiaya göre dün saat 01.00 sıralarında baba ile oğul arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Şizofren hastası olduğu ileri sürülen Maksym Darmenko, babasını dövüp başını odanın duvarlarına vurdu. Kanlar içinde kalan Yurii Darmenko’nun yardım çığlığını duyan otel yetkileri durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yerde yatan Yurii Darmenko’nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Ukraynalı genç ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Baba Darmenko’nun cansız bedeni savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

“Çıkan tartışmada babamı şeytan olarak gördüm”
Otel odasında babasını döverek öldüren Maksym Darmenko, jandarma karakolunda tercüman aracılığı ile verdiği ifadede, “Babam ile aramızda devamlı problem yaşamaktayız ve anlaşamıyorduk. Çıkan tartışmada babamı şeytan olarak gördüm ve içindeki şeytanı çıkartmak için kendisine yumruk vurarak yere düşürdüm. Ben babamı öldürmekten dolayı pişman değilim” dedi.

Akıl sağlığının belirlenmesi için hastaneye gönderildi
Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklanan Maksym Darmenko, cumhuriyet savcısının talebi üzerine akıl sağlığının belirlenmesi için Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine sevk edildi. Darmenko’nun müşahede altında tutularak akıl sağlığının belirleneceği öğrenildi. Bugün morgdan alınan Darmenko’nun cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki incelemenin ardından özel bir firma aracılığıyla ülkesine gönderildi.

Baba katilinden kan donduran ifade: “Babamı öldürmekten dolayı pişman değilim”

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