HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Baba-kız 10 gün arayla koronavirüsten öldü

Baba-kız 10 gün arayla koronavirüsten öldü

22.05.2021 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Çine ilçesinde koronavirüse yakalanan Kazım Güler (80) ile kızı Fatma Akçay (43), 10 gün arayla yaşamını yitirdi.

Baba-kız 10 gün arayla koronavirüsten öldü

Eski Çine Mahallesi'nde yaşayan Fatma Akçay, nisan ayında koronavirüse yakalandı. Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Akçay’ın ardından babası Kazım Güler’in de testi pozitif çıktı. Kızıyla aynı hastaneye kaldırılan Kazım Güler, 12 Mayıs'ta hayatını kaybetti. 2 çocuk annesi kızı Fatma Akçay ise 1 hafta önce durumu ağırlaşınca Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Akçay, burada yapılan müdahalelere rağmen babasının ölümünden 10 gün sonra, bugün hayata gözlerini yumdu. Baba-kızın ölümü mahallede üzüntü yarattı.
Fatma Akçay’dan geriye, hastanede tedavi gördüğü sırada "Korona beni de buldu. 12 gündür yakamı bırakmadı. Pozitif çıktım. Rabbim yardımcım olsun. 10 gün daha karantinaya devam. Bu arada babam halen yoğun bakımda. İnşallah rabbim hakkımızda hayırlısını versin" paylaşımı kaldı.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Soyunmama sebebim Mustafa Ceceli'dir""Soyunmama sebebim Mustafa Ceceli'dir"
500 bin TL ödülle aranıyordu! Öldürüldü500 bin TL ödülle aranıyordu! Öldürüldü
Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Aydın

En Çok Okunan Haberler

Çalıştığı firma naylon çıktı, emekliliği yandı

Çalıştığı firma naylon çıktı, emekliliği yandı

Bakan Koca: Bu iş bitmiştir, sorun çözülmüştür

Bakan Koca: Bu iş bitmiştir, sorun çözülmüştür

AK Parti Sözcüsü Çelik: Muhabir kılığındaki provokatöre gereği yapılıyor

AK Parti Sözcüsü Çelik: Muhabir kılığındaki provokatöre gereği yapılıyor

YouTube'dan Sedat Peker kararı

YouTube'dan Sedat Peker kararı

Cinsiyet değiştiren Ken Bebek yeni göğüslerini sergiledi

Cinsiyet değiştiren Ken Bebek yeni göğüslerini sergiledi

Ece Seçkin sütyensiz fotoğraflarıyla olay oldu

Ece Seçkin sütyensiz fotoğraflarıyla olay oldu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Son Dakika: Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Son Dakika: Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

'Canlı bomba' krizi! Açığa alındılar

'Canlı bomba' krizi! Açığa alındılar

Ceuta kıyısında çekilen fotoğraf karesi dünyayı sarstı!

Ceuta kıyısında çekilen fotoğraf karesi dünyayı sarstı!

Bakan Soylu böyle duyurdu: Alarm halinde bekliyoruz

Bakan Soylu böyle duyurdu: Alarm halinde bekliyoruz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.