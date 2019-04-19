Baba kız 31 yıl sonra kavuştu

Kahramanmaraş’ta borçları yüzünden ailesi dağılan 57 yaşındaki Adnan Şair, 31 yıl sonra kızıyla buluştu. Kahramanmaraş’ta 1987 yılında evlenen Adnan Şair ile U.Ç.’nin Fatma adını verdikleri bir kızları oldu. Düğün sonrası borçlarını ödeyemeyen Adnan Şair’in evindeki eşyalar iddiaya göre borçlular tarafından alındı. Ekonomik sıkıntılar yüzünden genç çift arasında sık sık tartışma yaşanmaya başladı. Yaşadıkları ailevi sorunlara daha fazla dayanamayan U.Ç. 1 yıl sonra kızını da alarak evi terk etti. İşsiz olan Adnan Şair de eşi tarafından terk edilip boşandıktan sonra Kahramanmaraş’tan ayrıldı. Yeniden Kahramanmaraş’a gelen Adnan Şair, Onikişubat ilçesi Mevlana Mahallesi’ndeki ağabeyinin yanında kalmaya başladı. Mahalle muhtarı Cuma Yalçın, yıllardır birbirlerini görmeyen Adnan Şair ve kızını buluşturmak için harekete geçti. Cuma Yalçın, Şair’in kızı Fatma G.’yi ve ailesini bularak muhtarlık binasına getirdi. Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen buluşma anında duygusal anlar yaşandı. Baba ve kızı ayakta durmakta güçlük çekti.

"Kanımın son damlasına kadar kızımın yanındayım"

Adnan Şair, babasının yardımıyla evlendiğini ve çeşitli borçları olduğunu belirterek, "Borçlar birikince alacaklılar eve geldi ve mobilya, büfe ve çeşitli eşyaları alıp gittiler. O yüzden kaynanam biraz kızmıştı. Boşandık. Durum sonrası ister istemez ailemden ve çocuğumdan ayrı kaldım. Memleketime gelecektim ve bana zarar verirler diye gelemedim. Bu buluşma sonrası ben kızıma söyledim, kanımın son damlasına kadar kızımın yanındayım. Bu durumda muhtarım bana çok yardımcı oldu ve ondan Allah razı olsun. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bu buluşmayı benimle birlikte dostlarımda istedi ve buluşma gerçekleşti. Şu anda ben ağabeyimin yanında kalıyorum ve mağdur bir insanım ekonomik durumumuz kötü” dedi.

Baba sevgisinin her sevginin üzerinde olduğunu söyleyen Mevlana Mahallesi Muhtarı Cuma Yalçın ise “İnsanlar birbirini özlemesin, ayrı kalmasın. Birbirimize yardımcı olalım ve hayatı mutlu anlarıyla birlikte paylaşarak çoğaltalım. Temennim o dur ki, hiçbir evlat babasından ayrı kalmasın. Çünkü babanın sevgisi her sevginin üzerinde oluyor. İnşallah bu durum insanların kalplerinin yumuşamasına vesile olur” diye konuştu.



