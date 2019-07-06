Baba kız aynı anda mezun oldu

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde düzenlenen törenle 3 bin öğrenci diplomalarını aldı. Mezun olanlar arasında yer alan baba ve kızı da aynı anda mezun olmanın sevincini yaşadı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirildi. Törene mezun olan 3 bin 100 öğrenci, aileleri ile Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı vekili Mustafa Seymen, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, Niğde İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Şehit Ömer Halisdemir’in kardeşi Soner Halisdemir, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, akademik ve idari personel, davetliler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar yaptığı konuşmada, 28 bini aşan öğrencisi, 950 akademik ve bin 500 idari personel ile ülkemize hizmet etmeye devam ettiklerini belirtti. Öğrencilere, ailelere ve akademik personele teşekkür eden Prof. Dr. Kar, “Üniversitemiz ileri araştırma merkezleri ile bilimsel ve teknolojik gelişmelere önemli katkılarda bulunmakta paydaşlarla ilişkiler ve özellikle üniversite sanayi iş birliği alanında örnek sayılabilecek projeler gerçekleştirmekte ve uluslararasılaşma çabaları ile çekim merkezi olmaya çalışmaktadır” dedi.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ise, “Bugün mezun oldunuz. Uzun ve yorucu bir maratonu geride başarıyla ve sabırla tamamladınız ve bunun haklı gururunu hep birlikte yaşıyorsunuz. Her bitiş bir başlangıçtır. Bugün hayatınızda yeni bir başlangıca adım atıyorsunuz, bundan sonra artık öğrendiklerinizi uygulamaya geçirerek kendi ayaklarınızın üzerinde duracağınız yaşamın başka bir evresine adım atıyorsunuz. Hayatınızın bundan sonraki diliminde hepinizin farklı farklı görevleri olacak. Kiminiz kamuda çalışacak, kiminiz kendi işini kuracak, kiminiz ise özel sektörde yer alacak. Fakat hepinizin en büyük ortak vazifesi Vatanımıza, bayrağınıza, devletimize sahip çıkarak onu yüceltmek olacaktır” dedi.