Baba kız aynı sahnede

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, klasik müzik sanatçısı Ayşe Sicimoğlu ve müzisyen babası Ayhan Sicimoğlu, birlikte sahne aldıkları konserde hayranlarına müzik ziyafeti sundu.

Muratpaşa ilçesindeki TerraCity AVM'de düzenlenen 'Aşkın Ritmini TerraCity'de Yakala' etkinlikleri kapsamında seyahat yazarı, gurme ve müzisyen Ayhan Sicimoğlu ile klasik müzik sanatçısı kızı soprano ve sanat tarihçisi Ayşe Sicimoğlu aynı sahneyi paylaştı. Türkiye'nin önde gelen perküsyon sanatçılarından biri olan Ayhan Sicimoğlu, kızının müzikle tanışma hikayesini izleyenlerle paylaştı. Kızını bir baba olarak değil bir müzisyen olarak dinlediğinde, "Gerçekten güzel ses" dediğini söyleyen Sicimoğlu, daha sonra kızı Ayşe Sicimoğlu'nu sahneye davet etti.

Konserde, babasının Friends & Family adlı albümünde seslendirdiği 'İstanbul Pas Constantinople' adlı şarkıyı Antalyalılar için söyleyen Ayşe Sicimoğlu, kendisine ait 'New Music' adlı albümünde hayat verdiği opera- jazz karışımı şarkılarını da yorumladı.

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