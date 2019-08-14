Baba kız düğünleri şenlendiriyor

Babasıyla iyi bir uyum sağladıklarını dile getiren Arslan, "Kına, düğün ve benzeri organizasyonlara gidiyorum. Benim için davul çalmanın herhangi bir zorluğu yok, sadece biraz bilek gücü gerektiriyor. Düğünlerde çok güzel tepkiler alıyorum. Kadın olarak bu işi yapmam insanlarda merak uyandırıyor." diye konuştu.

Babasının zurna çaldığını ve bundan esinlenerek davul çalmayı kendi gayretiyle öğrendiğini belirten Arslan, "Babamla davul zurna çalıyoruz. 8 yaşından beri bu mesleği icra etmeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Demet Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son 4 yıldır Zara ilçesinde babasıyla düğün ve benzeri organizasyonlarda çalgıcılık yaptığını söyledi.

İstanbul'da yaşayan ve yaz tatillerini Zara'da geçiren 50 yaşındaki Nuri Arslan ile 18 yaşındaki kızı Demet Arslan, düğünlerde davul zurna çalıyor.

SİVAS (AA) - İBRAHİM ÖZEL - Sivas'ın Zara ilçesinde yaşayan zurnacı baba ile 8 yaşından itibaren davul çalmaya başlayan kızı, davul zurna eşliğinde düğünleri şenlendiriyor.

- Dede mesleğini yaşatıyor

Genellikle olumlu tepkiler aldığını ancak çok az da olsa olumsuz bakanlar olduğunu anlatan Arslan, dede mesleğini icra etmekten dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti.

Arslan, üniversite sınavlarına hazırlanarak müzik bölümünü okumak istediğini de kaydetti.

Baba Nuri Arslan ise bayramlarda ve yaz tatillerinde köylerine geldiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Kızımla beraber dört yıldır düğünlere gidiyoruz. Daha önceden babam davul çalıyordu, ben zurna. Kızımda sekiz yaşında bir heves vardı. Onunla beraber şu an düğünlere gidiyoruz. Daha önceleri kızımın davul çalacağına ihtimal vermiyorlardı. Hobi olduğunu düşünüyorlardı. Sahneye çıktığı zaman güzel tepkiler alıyoruz. Ritimleri gayet güzel, beğeniyorum, kızımla gurur duyuyorum."

Arslan, kendisinin de 13 yaşında flüt çalmaya başladığını anlatarak, "18 yaşından beri zurna çalıyorum. Uzun yıllar babamla beraber çaldık, babam rahmetli olunca başka arkadaşlarla çaldım, daha sonra Demet'i keşfedince, düğünlere beraber gitmeye başladık. Demet, dedesinin mesleğini icra ediyor, onunla beraber düğünlere gidiyorum." dedi.

