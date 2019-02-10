HABER

Baba- kız, tabela yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 09:57 | Son Güncelleme

 İZMİR'de üniversite mezunu Ebru Yemalmaz (27), babasıyla birlikte dış cephe reklamları ve inşaat cephe yazıları yazıyor. Baba mesleğini severek sürdüren ve elindeki kaynak makinesiyle montaj yapan Yemalmaz, kalfalığın ardından ustalık belgesini de almaya hazırlanıyor.

Baba- kız, tabela yapıyor

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de üniversite mezunu Ebru Yemalmaz (27), babasıyla birlikte dış cephe reklamları ve inşaat cephe yazıları yazıyor. Baba mesleğini severek sürdüren ve elindeki kaynak makinesiyle montaj yapan Yemalmaz, kalfalığın ardından ustalık belgesini de almaya hazırlanıyor.
Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu Ebru Yemalmaz, eğitim aldığı alanın dışında, dış cephe reklamları, inşaat cephe yazıları ve dijital baskı hazırlama işini yapmayı tercih etti. Babasından öğrendiği mesleği severek devam ettiren Yemalmaz, sac, demir, tahta, bakır ve alüminyum gibi tabela malzemeleriyle çalışırken, erkek ustaları aratmıyor.
Henüz 7 yaşındayken babasının yanında reklam, matbaa ve tabela sektörüne girdiğini söyleyen Yemalmaz, yaptığı işte kadın olarak herhangi bir engelle karşılaşmadığını belirtti. Yemalmaz, "1999 yılından beri babamla birlikte bu sektörün içindeyim. Ben önceleri babama destek oluyordum. Şimdi ise dijital baskı, dış cephe reklamları, lazer kesim, inşaat cephe yazıları gibi reklamla ilgili aklınıza ne gelirse tüm görselleri birlikte hazırlıyoruz. Kadın olarak alışınca zor değil. Çevremdekiler beni hep tebrik ediyor. İş güvenliğine dikkat ettiğiniz zaman hiçbir sorun olmuyor. Annemin de hiçbir tedirginliği yok, çünkü tedbirli çalışıyorum" dedi.
4 kardeş olduklarını, ancak sadece kendisinin bu işle ilgilendiğini anlatan Yemalmaz, şöyle konuştu:
"Biz 3 kız 1 erkek kardeşiz. Ama içlerinde yalnızca ben bu işle ilgileniyorum. Üniversite mezunuyum. Diplomayı ikinci bir bileziğim olsun diye aldım. Tabela işini yapmaya hep devam edeceğim. Babamla birlikte bir iş yerimiz var. Kalfalık belgemizi almıştık, şimdi de ustalık belgesi almak için başvurumuzu yaptık. Sınava da birlikte hazırlanıyoruz."
'KİMSEYE EMANET EDEMEM'
Reklam sektörünün önü açık bir alan olduğunu ifade eden baba Mehmet Yemalmaz (50) da kızıyla birlikte bu işi sürdürmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yıllardır İzmir'de bir müşteri kitlemiz var. Kızım ilkokuldan beri yanımda. Sürekli çalışacak bir eleman bulmakta zorlanıyordum. İşi kızıma öğretince rahat ettim. Şimdi ona verdiğim işleri kimseye emanet edemem. Benim kullandığım bütün makineleri kullanmayı biliyor. Sağlığımız elverdiği sürece uzun yıllar beraber devam ederiz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Baba- kız, tabela yapıyorBaba- kız, tabela yapıyorBaba- kız, tabela yapıyorBaba- kız, tabela yapıyor

Duyar duymaz harekete geçtiler! Meğer orada gizliymişDuyar duymaz harekete geçtiler! Meğer orada gizliymiş
Kartal'daki Kriz Merkezi'nde kalp krizi geçiren bir kişi öldüKartal'daki Kriz Merkezi'nde kalp krizi geçiren bir kişi öldü
KOSGEB desteğiyle dikimevi açan girişimcinin hedefi ürünlerini tüm ülkeye tanıtmakKOSGEB desteğiyle dikimevi açan girişimcinin hedefi ürünlerini tüm ülkeye tanıtmak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte meyve sebze satışına başlayan ilk belediye!

İşte meyve sebze satışına başlayan ilk belediye!

İstanbul'da Suriyeli gerilimi: Yaralılar var!

İstanbul'da Suriyeli gerilimi: Yaralılar var!

İhtiyaç kredilerinde yeni dönem!

İhtiyaç kredilerinde yeni dönem!

Sibel Kekilli kırmızı halının yıldızı oldu

Sibel Kekilli kırmızı halının yıldızı oldu

Meteoroloji'den uyardı! Bugünden itibaren etkili olacak!

Meteoroloji'den uyardı! Bugünden itibaren etkili olacak!

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da pazar günü hava nasıl olacak?)

Meteoroloji uyardı! Bu bölgelere dikkat

Beş katlı binada çıkan yangında 15 kişi mahsur kaldı

Beş katlı binada çıkan yangında 15 kişi mahsur kaldı

Kartal'da yakınlarından haber almak için beklerken kalp krizi geçirdi

Kartal'daki enkaz bölgesinde acı olay!

Günlük burç yorumları 10 Şubat Pazar (Şubat ayı burç yorumları)

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor?

Çıldır Gölü'nde 'kış şöleni'

Çıldır Gölü'nde 'kış şöleni'

Kartal'da çalışmalar gece boyu sürdü

Kartal'da çalışmalar gece boyu sürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.