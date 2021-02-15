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Baba kız yanan otomobilde canlarını son anda kurtardı

15.02.2021 13:50 | Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar’da girdikleri karayolu tünelinde otomobilleri bir anda alev alan baba kız canlarını son anda kurtardı.

Afyonkarahisar’da girdikleri karayolu tünelinde otomobilleri bir anda alev alan baba kız canlarını son anda kurtardı. Alev alan otomobil yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.
Olay, Afyonkarahisar-İzmir karayolu üzerindeki ‘Karahisar Tüneli’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar istikametine doğru giden Çağlayan Kılınç idaresindeki 06 NT 901 plakalı otomobil, Karahisar Tüneli’nin tüpüne girdiği sırada araçtan bir anda dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına park ederek otomobildeki kızı Aybüke Dila Kılınç’ı da alarak hemen dışarı çıktı. Baba kız otomobilden uzaklaştıktan birkaç saniye sonrasında ise araç alev aldı. O sırada yoldan geçen araçlarda hızla yanan aracın yanından uzaklaşırken baba kız tünelin girişine gidip yolu kapatarak polis ve itfaiyeyi aradı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale gelirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

“Hemen araç patladı”
Olayla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan sürücü Kılınç, canlarını son adan kurtardıklarını ifade ederek, “Tünelin girişinde bir ses duydum, tam ortaya geldiğimde önümdeki araç durdu, ben de durdum sonra biz çıktık. Hemen araç patladı. Arabada ben ve kızım vardı. Biz de bir şey yok son anda kurtulduk” dedi.
Olayın ardından tünelde bir süre araç trafiği dururken yaklaşık 20 dakika sonra ise ulaşıma tek yönlü olarak izin verildi.
Polis tarafından olayla ilgili inceleme başlatılırken, yoldan geçen vatandaşlar tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerde ise tünelden çıkan yoğun duman, yaşanan yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi.

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