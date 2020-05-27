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Baba kızını uykusunda vahşice öldürdü!

DÜNYA HABERLERİ  | 27.05.2020 17:14 | Son Güncelleme

İran'da bir baba kendisinden 16 yaş büyük biri ile evlenmek isteyen kızını uykusunda vahşice öldürdü.

Baba kızını uykusunda vahşice öldürdü!

Kendisinden 16 yaş büyük bir adamla evlenmek için kaçtığı belirtilen Romina Ashrafi’nin emniyet güçlerince yakalanarak ailesine teslim edildiği ve babasının 14 yaşındaki kızını bu sebeple öldürdüğü açıklandı.

Gilan eyaleti Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resulzade, 37 yaşındaki babanın tutuklandığını söyleyerek, "Astara şehrine kaçan 14 yaşındaki kızını emniyet güçleri yakalayarak babasına teslim etmişti. Olaydan 2 gün sonra kız babası tarafından uykuda öldürüldü" dedi.

Gilan eyaleti Başsavcısı Ahmed Agayi, kızını öldüren babaya ait dosyanın yargı tarafından özel olarak takip edileceğini belirterek, "Kızının kendisinden yaşça büyük bir adamla kaçmasının ardından baba emniyet güçlerine şikayette bulunmuş. Ailesine teslim edilen kız köye döndüklerinde babası tarafından gece uyuduğunda vahşice öldürüldü" şeklinde konuştu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de Gilan eyaletinin Taleş köyünde yaşanan acı olaydan üzüntü duyduklarını ve konunun takipçisi olacaklarını söylerken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar, kadın haklarını koruma tasarısına hız vereceklerini ve cinayeti soruşturmak için özel bir emir verdiğini belirtti.

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