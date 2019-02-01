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Baba kurbanı Tuğçe’nin sitemi: "Baba üzer mi evladını"

YAŞAM HABERLERİ  | 01.02.2019 10:55 | Son Güncelleme

Adana’nın Kozan ilçesinde babası tarafından uyurken öldürülen Tuğçe Tatar’ın babasına Facebook hesabından yaptığı sitem dolu paylaşımlar ortaya çıktı.Tuğçe Tatar 21 Ocak’ta yaptığı paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:"Bir baba üzer mi evladını, kırar mı?

Adana’nın Kozan ilçesinde babası tarafından uyurken öldürülen Tuğçe Tatar’ın babasına Facebook hesabından yaptığı sitem dolu paylaşımlar ortaya çıktı.
Tuğçe Tatar 21 Ocak’ta yaptığı paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:
"Bir baba üzer mi evladını, kırar mı? Gözünün içine baka baka yalan söyler mi bir baba? Hem de nasıl. Hem de tüm duygularını tek tek ezer bir baba. Ve ona rağmen ayakta kalmaya çalışırsın, onun gibi olmamaya çalışırsın, kendini parçalarsın belki bir şeyler yoluna girer diye. Ama hiçbir şey yoluna girmez. Ve baban varmış gibi hissetmezsin hiçbir zaman. Bir şeyler paylaşabileceğin bir baba figürün hiç olmaz."
"Hayatta en güzel ikililerden biridir baba-kız ilişkisi. Yaşamayanın içinde bir eksiklik oluşturan ve bunu tüm ömrünce hissedeceği bir şeydir bu. Bazıları için pembe bulutların üstüdür babalarıyla olan anıları bazıları için ise kara bulutlardır yağmurların yağdığı"
Bu arada, gözaltına alınan baba Kadir Tatar’ın emniyetteki sorgusu sürüyor.

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