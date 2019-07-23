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Baba mesleği arıcılığa el attı, projesiyle dereceye yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 11:25 | Son Güncelleme

RİZE’nin Güneysu ilçesinde arıcı olan babasının mesleği ile yakından ilgilenen Yiyecek İçecek İşletmeleri Lisans mezunu Sümeyye Çelik (24), hazırladığı 'Genç Kanatlar' projesiyle, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yürütülen programda dereceye girdi.

Baba mesleği arıcılığa el attı, projesiyle dereceye yaptı

Aytekin KALENDER- Mehmet Can PEÇE/GÜNEYSU (Rize), (DHA)- RİZE’nin Güneysu ilçesinde arıcı olan babasının mesleği ile yakından ilgilenen Yiyecek İçecek İşletmeleri Lisans mezunu Sümeyye Çelik (24), hazırladığı 'Genç Kanatlar' projesiyle, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yürütülen programda dereceye girdi. Proje kapsamında kimyasallardan uzak bal şekerlemesi ve krem balmumları üreten Çelik, "Arıcılığı modernize edip, balı tek ürün olmaktan çıkarıp farklılaştırmaya çalıştım. Bu olayın henüz başındayım" dedi.
Güneysu ilçesi Yüksekköy köyünde arıcı olan babasının mesleği ile ilgilenmeye başlayan Yiyecek İçecek İşletmeleri Lisans mezunu Sümeyye Çelik, organik, kimyasallardan uzak bal şekerlemesi, krem balmumları üretip pazara sunmak için kolları sıvadı, çalışma başlattı. Çelik, verimli geçen çalışmalar ve hazırladığı 'Genç Kanatlar' projesiyle, coğrafi koşulların ve bitki florasının uygun olmasına rağmen, 'polen', 'propolis', 'bal şekerlemesi', 'krem bal', 'balmumu' ve 'mum' gibi organik ürünleri kimyasaldan uzak bir şekilde üretip pazara dâhil etmeyi başardı. Çelik, projesiyle, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yürütülen 'Tarımda Kadın Girişimciliğin Güçlendirilmesi' programında de başarı elde ederek dereceye girdi. Çelik, kazanana 40 bin lira hibe desteği sağlanacağı 15 Ekim Dünya Kadın Çiftiler Günü'nde düzenlenecek olan Türkiye finaline de katılmaya hak kazdı.
'ARICILIĞI FARKLILAŞTIRMAYA ÇALIŞTIM’
Baba mesleğini daha ileri boyutlara taşımayı hedeflediğini dile getiren Sümeyye Çelik, "Projem için yerli yabancı birçok kaynağa başvurdum. Arıcılığı daha modernize etmeye çalıştım, çünkü Rize’de arıcılık çok geleneksel yapılıyor. İnsan artık gösterişe daha fazla önem veriyor. Bu anlamda arıcılığı modernize edip, balı tek ürün olmaktan çıkarıp, farklılaştırmaya çalıştım. Bu olayın henüz başındayım. Gelecekte uzman olduğum gıda üzerinde diğer yerlerde de balı taşımayı düşüyorum. Şu an standart olan bal ürünleri üretiyorum. İnsanların güvenini kazanmak için önceliğim organik tescili almak. Sonrasında polen, propolis, balın yan ürünleri olan süs mumları üretmeyi düşünüyorum. Yöremizde bulunan çay ile ürünümüzü birleştirip, çaylı şerbetler yapmayı, bal mumda çay çiçeğini kullanmayı hedefliyorum" dedi.
HEDEF BİLİNÇLİ YETİŞTİRİCİ ARTIRILMASI
Güneysu İlçe Tarım Müdürü Serdal Karanfil de yürütülen çalışmalar ve düzenlenen projelerde temel amacın bilinçli ve her konuya hâkim yetiştiricilerin artması olduğunu söyledi. Karanfil, "Biz, ataerkil yapılan tarımdan ziyade, verimliliğe dayalı, tarladan sofraya, üretimden tüketime her aşamasına hâkim bilinçli yetiştiricinin artmasını istiyoruz, bakanlığımız da bu konuda gerekli desteklemeleri ve bilgilendirmeleri yapıyor. İŞKUR, KOSGEB ve bakanlığımız bünyesinde Karadeniz Bölgesi'nde 5 ili kapsayan her ilin kendi içerisinde projelerini yazıyor. KOSGEB’ten sertifikalı girişimcilik eğitimden sonra her il kendi içerisinde yarışıyor. İl içerisinde ilk 3’e girenler 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler gününe yarışacaklar. Yarışma sonucunda ise 40 bin lira hibe desteği alacaklar’’ diye konuştu.
Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen 'Tarımda Kadın Girişimciliğin Güçlendirilmesi' programı kapsamında Trabzon, Bayburt, Rize, Gümüşhane, Ordu illerinden belirlenen en az 75 kadın çiftçiye İŞKUR, KOSGEB işbirliği ile istihdama yönelik sertifikalı girişimcilik eğitimleri veriliyor.

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Baba mesleği arıcılığa el attı, projesiyle dereceye yaptıBaba mesleği arıcılığa el attı, projesiyle dereceye yaptıBaba mesleği arıcılığa el attı, projesiyle dereceye yaptıBaba mesleği arıcılığa el attı, projesiyle dereceye yaptı

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