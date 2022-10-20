Baba'nın Büşra'sı Özge Yağız oyuncu aşkıyla pozunu paylaştı! Öpmelere doyamadı 'Değerlim! İyi varsın'

Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş, Hakan Kurtaş gibi isimlerle kamera karşısına geçtiği Baba dizisiyle ününe ün katan Özge Yağız, uzun süredir aşk yaşadığı Gökberk Demirci ile mutluluk pozu verdi. Özge Yağız, Gökberk Demirci'nin doğum gününü kutladığı paylaşımına ''İyi ki doğdun değerlim. Mutluluk dolu yaşlara, iyi ki varsın'' notunu düştü.

Özge Yağız ve Gökberk Demirci, Yemin dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlamışlardı.

Bir dargın bir barışık olan ünlü çiftin, şimdilerde nikah masasına oturacağı konuşuluyor.

Aslen Ankaralı olan Gökberk Demirci, üniversite eğitimi için Eskişehir'e taşındı.

Anadolu Üniversitesi Konservatuvarı'nda tiyatro eğitimi alan yıldız, Kurtlar Vadisi Pusu'da hayat verdiği 'Erkan' karakteriyle geniş kitlelerce tanınmıştı.

Gökberk Demirci, 2019 yılında yayın hayatına başlayan Yemin dizisinin setinde aradığı aşkı bulmuştu.

Gökberk Demirci'nin meslektaşı Özge Yağız ile arkadaşlığı, kısa süre içinde aşka dönüştü.



