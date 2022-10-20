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Baba'nın Büşra'sı Özge Yağız oyuncu aşkıyla pozunu paylaştı! Öpmelere doyamadı 'Değerlim! İyi varsın'

20.10.2022 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Baba dizisinde hayat verdiği 'Büşra' karakteriyle adından söz ettiren Özge Yağız, özel yaşamıyla da merak konusu oluyor. Sosyal medyada epey aktif olan Özge Yağız, oyuncu sevgilisi Gökberk Demirci'nin doğum gününü kutladığı anları, takipçileriyle paylaştı.

Baba'nın Büşra'sı Özge Yağız oyuncu aşkıyla pozunu paylaştı! Öpmelere doyamadı 'Değerlim! İyi varsın'

Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş, Hakan Kurtaş gibi isimlerle kamera karşısına geçtiği Baba dizisiyle ününe ün katan Özge Yağız, uzun süredir aşk yaşadığı Gökberk Demirci ile mutluluk pozu verdi. Özge Yağız, Gökberk Demirci'nin doğum gününü kutladığı paylaşımına ''İyi ki doğdun değerlim. Mutluluk dolu yaşlara, iyi ki varsın'' notunu düştü.

Baba'nın Büşra'sı Özge Yağız oyuncu aşkıyla pozunu paylaştı! 'Değerlim! İyi varsın''

Özge Yağız ve Gökberk Demirci, Yemin dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlamışlardı.

Baba'nın Büşra'sı Özge Yağız oyuncu aşkıyla pozunu paylaştı! Öpmelere doyamadı 'Değerlim! İyi varsın'

Bir dargın bir barışık olan ünlü çiftin, şimdilerde nikah masasına oturacağı konuşuluyor.

Baba'nın Büşra'sı Özge Yağız oyuncu aşkıyla pozunu paylaştı! Öpmelere doyamadı 'Değerlim! İyi varsın'

Aslen Ankaralı olan Gökberk Demirci, üniversite eğitimi için Eskişehir'e taşındı.

Baba'nın Büşra'sı Özge Yağız oyuncu aşkıyla pozunu paylaştı! Öpmelere doyamadı 'Değerlim! İyi varsın'

Anadolu Üniversitesi Konservatuvarı'nda tiyatro eğitimi alan yıldız, Kurtlar Vadisi Pusu'da hayat verdiği 'Erkan' karakteriyle geniş kitlelerce tanınmıştı.

Baba'nın Büşra'sı Özge Yağız oyuncu aşkıyla pozunu paylaştı! Öpmelere doyamadı 'Değerlim! İyi varsın'

Gökberk Demirci, 2019 yılında yayın hayatına başlayan Yemin dizisinin setinde aradığı aşkı bulmuştu.

Baba'nın Büşra'sı Özge Yağız oyuncu aşkıyla pozunu paylaştı! Öpmelere doyamadı 'Değerlim! İyi varsın'

Gökberk Demirci'nin meslektaşı Özge Yağız ile arkadaşlığı, kısa süre içinde aşka dönüştü.

Baba'nın Büşra'sı Özge Yağız oyuncu aşkıyla pozunu paylaştı! Öpmelere doyamadı 'Değerlim! İyi varsın'


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