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Baba, oğlu ile birlikte eve dönmeyen kızını ve sevgilisini öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2018 01:52 | Son Güncelleme

KIRKLARELİ'nde Abdülkadir Y., oğlu Abdülvahap Y. ile birlikte kızı Tuğba Y. ve 2 yıldır nikahsız yaşadığı Caner Atlı'nın evini kurşun yağmuruna tuttu.

Baba, oğlu ile birlikte eve dönmeyen kızını ve sevgilisini öldürdü

Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/KIRKLARELİ, (DHA)- KIRKLARELİ'nde Abdülkadir Y., oğlu Abdülvahap Y. ile birlikte kızı Tuğba Y. ve 2 yıldır nikahsız yaşadığı Caner Atlı'nın evini kurşun yağmuruna tuttu. Tuğba Y. ve Caner Atlı hayatını kaybederken, baba-oğul ise yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul'da oturan Abdülkadir Y. (53), oğlu Abdülvahap Y. (30) ile birlikte kendilerine ait 34 AE 4449 plakalı otomobille Kırklareli'ne geldi. Baba Abdülkadir Y., 2 yıldır Akalar Mahallesi Sögütçük Çeşme Sokak'ta Caner Atlı (34) ile birlikte yaşayan Tuğba Y.'yi almak istedi. Ancak Tuğba Y. İstanbul'a dönmek istemediğini söyledi. Bunun üzerine baba-oğul, otomobille gittikleri sokakta eve 9 el ateş ederek kaçtı.
Komşuların silah sesleri duyarak ihbarda bulunması üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Tuğba Y. ve Caner Atlı'yı ağır yaralı buldu. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan çift, daha sonra kaldırıldığı Kırklareli Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleler rağmen kurtarılamadı. Silahlı saldırının ardından olay yerinden kaçarak İstanbul'a dönmek için yola çıkan Abdülkadir ve oğlu Abdülvahap Y. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen baba-oğul ifadeleri için Kırklareli Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Baba, oğlu ile birlikte eve dönmeyen kızını ve sevgilisini öldürdüBaba, oğlu ile birlikte eve dönmeyen kızını ve sevgilisini öldürdüBaba, oğlu ile birlikte eve dönmeyen kızını ve sevgilisini öldürdüBaba, oğlu ile birlikte eve dönmeyen kızını ve sevgilisini öldürdü

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