HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Baba, oğlu ve bir kadın suçüstü yakalandı!

Baba, oğlu ve bir kadın suçüstü yakalandı!

05.04.2022 20:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de emniyet ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında düğmeye bastı. Uyuşturucu ticareti yapanları kıskaca alan ekip bazı adreslere baskın düzenledi. Operasyonda baba, oğlu ve biri kadın toplam 5 kişi gözaltına alındı.

Baba, oğlu ve bir kadın suçüstü yakalandı!

Kayseri'de, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda baba ve oğlunun da aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

aa

EV ARAMASINDA ÇIKANLAR

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda baba Y.S. ile oğlu N.C.S.'nin uyuşturucu ticareti yaptığı belirlendi. Şüphelilerin uyuşturucu ticareti yaptığı eve polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda baba ve oğlu ile 1'i kadın 3 kişi yakalandı. Evde yapılan aramada 44 gram metamfetimin, 44,60 gram bonzai ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Baba Y.S. ile oğlu N.C.S. 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan, diğer 3 şüpheli ise, 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan gözaltına alındı. (DHA)

bb


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni tablo açıklandı! İşte son 24 saat verileriYeni tablo açıklandı! İşte son 24 saat verileri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tunus mesajı: Halkın iradesine darbedirCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tunus mesajı: Halkın iradesine darbedir
Erdoğan'dan 1 milyon liralık tazminat davasıErdoğan'dan 1 milyon liralık tazminat davası
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çok konuşulacak ihmal iddiası!

Çok konuşulacak ihmal iddiası!

Nisa'yı terk eden annenin ifadesi ortaya çıktı... Fuhuş detayı

Nisa'yı terk eden annenin ifadesi ortaya çıktı... Fuhuş detayı

Kobra Murat'ın eşiyle olan gençlik fotoğrafları şaşkına çevirdi! "Bu o olmaz"

Kobra Murat'ın eşiyle olan gençlik fotoğrafları şaşkına çevirdi! "Bu o olmaz"

Otomobil fiyatlarıyla ilgili flaş tarih!

Otomobil fiyatlarıyla ilgili flaş tarih!

Canan Karatay: Bu 3'lüyü yerseniz hasta olmazsınız

Canan Karatay: Bu 3'lüyü yerseniz hasta olmazsınız

Uyuşturucuya alıştırıp fuhşa zorlamış, bir de görüntüleri çekmiş

Uyuşturucuya alıştırıp fuhşa zorlamış, bir de görüntüleri çekmiş

İlginizi Çekebilir

Uyumak için başını yastığa koydu! Dehşeti yaşadı

Uyumak için başını yastığa koydu! Dehşeti yaşadı

Sakın pişirmeyin! Pişirdiğiniz an düşmeye başlıyor

Sakın pişirmeyin! Pişirdiğiniz an düşmeye başlıyor

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Rus askerlerinin kabusu oldu! Kimliğini gizliyor

Rus askerlerinin kabusu oldu! Kimliğini gizliyor

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.