Baba-oğlun Müslüm Gürses hayranlığı, koleksiyona dönüştü

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta, arabesk müziğin babası Müslüm Gürses hayranı olan İsmet Üngör (70) ile oğlu Celal Üngör (50), yıllarca ünlü şarkıcının kasetlerini biriktirerek koleksiyon oluşturdu.

Pulur Mahallesi'nde oturan 4 çocuk babası emekli İsmet Üngör ile oğlu 2 çocuk babası Celal Üngör, Müslüm Gürses'e olan hayranlıklarını kaset koleksiyonuna çevirdi. 1968 yılında Müslüm Gürses'in plaklarıyla tanışan baba İsmet Üngör, zaman içinde hayran olduğu sanatçının kasetlerini biriktirmeye başladı. 13 yaşında Müslüm Gürses hayranlığı başlayan oğlu Celal Üngör ise yıllarca kaset biriktirdi.

Müslüm Gürses hayranlığının gençlik yıllarında başladığını, her kasetinden 2'şer, 3'er tane aldıklarını belirten İsmet Üngör, "Müslüm Gürses'in ilk çıktığı dönemlerden bu zamanlara kadar geldik. Müslüm Gürses'e yatırım yapmış gibi olduk. Bu zamana kadar bende 90 kaset kaydı vardı. Ayrıca 200 tane de kaseti vardı. Çocuklarımızla paylaştık. Müslüm Gürses'in kasetlerini hepimiz alıyorduk. Şimdi evlenip ayrılınca herkes kendi koleksiyonunu yaptı. Evleri ayırsak bile Müslüm Gürses'ten onlar da ben de ayrılmadık. Kendi kuşağımda olduğu için Müslüm Gürses'i büyük hayranlıkla izliyordum ve dinliyordum. Kasetleri görenler bana, 'Müslümcü' diyorlar. Müslüm'ün şarkıları bana dokunuyor. Müslüm Gürses vefat ettikten sonra okuduğu şarkıların değerinin daha arttığını görüyoruz. İnternette Müslüm Gürses'in eserleri iki üç kat değerlendi. Filmini de izleyeceğim. Böyle bir koleksiyon yaptım. Eskiden de isteyenlere kopya kasetle çekip verirdim. Şimdi de isteyene kopyasını veriyorum" dedi.

'MÜSLÜM GÜRSES'E PAHA BİÇİLEMEZ'

Celal Üngör ise 13 yaşında babasından esinlenerek Müslüm Gürses dinlemeye başladığını ifade ederek, "O zamanlar parçalarını dinleye dinleye biz de 'Müslümcü' olduk. Biz de Müslüm Gürses'in her kaseti çıktığında alıyorduk. Müslüm'ün her kasetinden bizde 2'şer 3'er tane oluyordu. Şu anda bende 60 kaseti var. 1970'li yıllardan itibaren ben de alıp koleksiyon yapıyorum. Müslüm Gürses'in kasetlerini benden isteyen çok. İnternete koydum. İnternetten arayıp isteyen çok oldu ama Müslüm Gürses'e paha biçilemez. Şu anda yoğun talep var. İsteyen olursa, değerini bulursa bunları verebilirim" diye konuştu.