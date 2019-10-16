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Baba oğlun öldürüldüğü olayda cinayet zanlısına ceza yağdı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2019 11:22 | Son Güncelleme

Antalya’da aralarında daha önce husumet bulunan iki aile arasında 6 yıl önce çıkan kavgada baba ve oğlunu av tüfeği ile vurarak öldürdüğü iddia edilen Evren Tunç’a, baba Tuncay Yener’i ‘öldürme suçundan’ müebbet hapis cezası, Serhat ve Ferhat Yener kardeşleri ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan toplam 26 yıl hapis cezası verdi.

Antalya’da aralarında daha önce husumet bulunan iki aile arasında 6 yıl önce çıkan kavgada baba ve oğlunu av tüfeği ile vurarak öldürdüğü iddia edilen Evren Tunç’a, baba Tuncay Yener’i ‘öldürme suçundan’ müebbet hapis cezası, Serhat ve Ferhat Yener kardeşleri ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan toplam 26 yıl hapis cezası verdi. Olaydan sonra kaçan ve 5 yıldır firarda olan Evren Tunç, geçtiğimiz Temmuz ayında güven timleri tarafından sahte kimlikle yakalanmıştı.
Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Ermenek Mahallesi’nde 2013 yılında meydana geldi. İddialara göre, 8 Mart 2013 tarihinde otomobilinin lastiklerinin kesildiğini fark eden Tuncay Yener, oğulları ile birlikte polis merkezine giderek, lastikleri kesen kişilerin Tunç ailesi üyeleri olduğunu iddia etti. Baba ve oğulları şikayetçi olduktan sonra evlerinin yakınındaki tamirhaneye gitti. Şikayet üzerine polis merkezine çağrılarak ifadesi alınan Şeyhmus ve Evren Tunç kardeşler, tamirhanede gördükleri Tuncay Yener ve oğullarıyla tartışmaya başladı. Tartışma bıçaklı kavgaya dönerken Şeyhmus ve Evren Tunç, çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı. Evren Tunç, av tüfeği ile Tuncay Yener (63) ve oğullarına ateş etti. Baba Tuncay Yener olay yerinde, Serhat Yener (35) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şeyhmus Tunç ise tedavi edildi. Yaralı halde yakalanan Şeyhmus Tunç gözaltına alınırken, Evren Tunç kaçtı. Olayın ardından Şeyhmus Tunç tutuklandı.

Güven timlerince yakalandı
Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Güven Timleri, geçen Temmuz ayında Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi’nde şüphelendikleri bir kişiyi takibe aldı. Takip edildiğini fark eden şüpheli, kaçmak istedi. Ancak kısa süreli kovalamacanın sonunda yakalandı. Gözaltına alınan ve üzerinden sahte kimlik çıkan şüphelinin, Tuncay Yener ve oğlu Serhat Yener’i öldürmek, Ferhat Yener’i de yaralamak suçundan aranan Evren Tunç olduğu tespit edildi. Tunç, polisteki ifadesinin ardından tutuklandı.

"Biz de öldük"
Evren Tunç, Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden hakim karşısına çıktı. Önceki savunmalarını tekrar eden Tunç, “Ben ağabeyimi o şekilde görünce rastgele tüfek sıktım. Benim rastgele ateş ettiğim bellidir. Biz de öldük, ağabeyim suçsuz. Pişmanım” dedi.
Mahkeme heyeti sanık Evren Tunç’a, Tuncay Yener’i öldürme suçundan müebbet hapis cezası, Serhat ve Ferhat Yener’i ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan toplam 26 yıl hapis cezası verdi.

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