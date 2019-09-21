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Baba - oğlun tartışması korkunç sona erdi! Babasına sinirlenince defalarca...

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 05:16 | Son Güncelleme

İstanbul’un Maltepe ilçesinde bulunan bir apartman dairesinde baba oğlun tartışması korkunç bir cinayetle sona erdi. Babasını vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki çocuk gözaltına alındı.

Baba - oğlun tartışması korkunç sona erdi! Babasına sinirlenince defalarca...

Akıllara durgunluk veren cinayet, dün akşam saat 21.00 sıralarında İstanbul’un Maltepe ilçesi, Çınar Mahallesi, Kadir Has Caddesi üzerinde yer alan dört katlı bir binanın ikinci katında bulunan dairede meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı daire içerisinde sözlü olarak tartışmaya başlayan baba Yusuf Başıgüzel ile oğlu Akın Başıgüzel’in seslerini duyan komşuları kapıya geldiğinde korkunç gerçek ortaya çıktı.

NEDEN ÖLDÜRDÜĞÜ BİLİNMİYOR

Komşuların iddiasına göre psikolojik sorunları olan 17 yaşındaki Akın Başıgüzel, babasını beş ayrı noktadan bıçaklayarak öldürdü ve ihbar sonucu adrese gelen polis ekiplerine teslim oldu. Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube’ye götürülen 17 yaşındaki Başıgüzel’in babasını neden öldürdüğü henüz bilinmezken olay yerine gelen Cinayet Büro ekipleri ve Olay Yeri İnceleme ekipleri daire içerisinde yaklaşık iki saat boyunca delil topladı.

GÖRGÜ TANIĞI: BABASI KANLAR İÇİNDE YATIYORDU

Cinayetle sonuçlanan tartışmanın yaşandığı dairenin üst katında yaşayan ve talihsiz adamı kanlar içinde görüp polis ile sağlık ekiplerine haber veren görgü tanığı Recep Pulat, yaşananları şöyle anlattı, “Olay şöyle ben üst komşularıyım zaten akşam 9 civarı falandı, komşularımız zaten dünde bir tartışmışlardı sesler falan geldi yine tartışıyorlar galiba dedim ben de aşağıya indim hemen, bir komşumuz daha vardı kapının önünde. Kapıya falan vurduk ‘aç kapıyı kardeşim’ diye çocuğu da çok iyi tanıyorum babasını da çok mütavazi insanlar zaten. Çaldık kapıyı, baya tartışma sesleri geliyordu, sonra ses durdu, beş dakika falan sessizlik oldu. Çocuk seslendi bize ‘Ambulans çağırın’ diye, ben de Akın ismi ‘Akın iyi misin kardeşim’ dedim ‘İyiyim abi’ dedi, ‘Baban iyi mi kardeşim’ dedim, ‘Babam da iyi, ambulans gelince kapıyı açacağım’ dedi, ‘Tamam’ dedim, tahmin edemezsin babasını bıçakladığını, tartışma falan olmuştur kapısını bir yere vurmuştur falan dedik, ‘aç kapıyı kardeşim yardım edeceğimiz bir şey varsa yardım edelim’ dedik, ‘yok abi ambulans gelsin, öyle açarız kapıyı’ dedi. Hemen orada ambulansı aradım, ambulans beş on dakika sonra geldiğinde açtı kapıyı çocuk kanlar içindeydi, babası yerde yatıyordu, şoktayız hala. Babası binanın en sakin en mütavazi, adliyede çalışıyordu babası zaten çok beyefendi bir insandı, çocukta aynı şekilde efendi bir insan fakat akli dengesinde sorun vardı. Çocuk akşama kadar evde tek başına duruyordu öyle söyleyeyim, engelli değildi sağlık açısından tespik edilememişti ama akli dengesinde sorun vardı.”

Talihsiz adamın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı

Korkunç bir cinayetle yaşama veda eden Yusuf Başıgüzel’in cenazesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken cenaze aracının etrafındaki yakınları ayakta durmakta güçlük çekti. (İHA)

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