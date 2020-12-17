HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Baba-oğul 20 dakika arayla koronaya yenildi

Baba-oğul 20 dakika arayla koronaya yenildi

17.12.2020 17:15 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Baba-oğul 20 dakika arayla koronaya yenildi

Samsun'un Bafra ilçesinde baba-oğul tedavi gördükleri hastanede 20 dakika arayla korona virüsten hayatını kaybetti.

Türkiye Sakatlar Derneği Bafra Şubesi Başkan Yardımcısı Uğur Tokur (41) ile babası Osman Tokur(86), 10 gün önce rahatsızlandı. Yapılan test sonucu pozitif çıkan baba-oğul evde karantina altına alındı.

YÖK'ten koronavirüs aşısında öncelik talebiYÖK'ten koronavirüs aşısında öncelik talebi

3 gün sonra rahatsızlığı artan Uğur Tokur, Bafra Devlet Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı. Bir gün sonra da baba Osman Tokur aynı hastaneye kaldırıldı. Bir haftadır Bafra Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gören Uğur Tokur sabah saatlerinde hayatını kaybetti. 20 dakika sonra da babası Osman Tokur vefat etti.
Baba ile oğlu Esençay Mahallesi’nde toprağa verildi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER En ünlü eşofman kimde? En ünlü eşofman kimde?
Eşini öldüresiye döven kişiden 'pes' dedirten sözlerEşini öldüresiye döven kişiden 'pes' dedirten sözler
Uzman erbaş başvuruları başladı!Uzman erbaş başvuruları başladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cemal Enginyurt'un yeni partisi belli oldu

Cemal Enginyurt'un yeni partisi belli oldu

Üstsüz pozuyla olay oldu! 'Edep ya hu'

Üstsüz pozuyla olay oldu! 'Edep ya hu'

Ebubekir Sofuoğlu’nun açıklamaları hakkında işlem başlatılıyor

Ebubekir Sofuoğlu’nun açıklamaları hakkında işlem başlatılıyor

Koronavirüs meslek hastalığı oluyor iddiası!

Koronavirüs meslek hastalığı oluyor iddiası!

Bomba ilişki itirafı! 'Murat Boz'la olan...'

Bomba ilişki itirafı! 'Murat Boz'la olan...'

Pfizer’ın Covid-19 aşısını olan sağlık çalışanı 10 dakikada fenalaştı

Pfizer’ın Covid-19 aşısını olan sağlık çalışanı 10 dakikada fenalaştı

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

İçişleri Bakanlığı'ndan 'yılbaşı' genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 'yılbaşı' genelgesi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Moderna'nın aşısından da iyi haber geldi!

Moderna'nın aşısından da iyi haber geldi!

Dikkat çeken sözler: Kadir Şeker'den 20 kat daha masum

Dikkat çeken sözler: Kadir Şeker'den 20 kat daha masum

Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji tarih verdi

Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji tarih verdi

Diğer Haberler

Eşini öldüresiye dövdü, 'kendi kendine yapmıştır' dedi

Eşini öldüresiye döven kişiden 'pes' dedirten sözler

Ege'de korkutan deprem!

Ege'de korkutan deprem!

Mersin'de Suriyeli doktorların izinsiz açtığı poliklinik mühürlendi

Suriyeli doktorların izinsiz açtığı poliklinik mühürlendi

Ailesi tarafından terk edilen çocuğun inanılmaz değişimi

Ailesi tarafından terk edilen çocuğun inanılmaz değişimi

Ekmek tandırına düştü, yakınları gözyaşlarına boğuldu

Ekmek tandırına düştü, yakınları gözyaşlarına boğuldu

Beyoğlu'nda pavyona çevrilen lokantaya polis baskını

Şaşkına çeviren görüntü! Lokantayı pavyona çevirdiler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.