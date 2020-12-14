HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Baba-oğul 20 gün arayla korona virüse yenildi

Baba-oğul 20 gün arayla korona virüse yenildi

14.12.2020 19:53 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Baba-oğul 20 gün arayla korona virüse yenildi

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde baba ve oğul 20 gün arayla yakalandıkları korona virüse yenik düşerek hayatını kaybetti.Edinilen bilgilere göre, Kartepe ilçesi Balaban Mahallesi’nde yaşayan 4 çocuk babası Rıdvan Dizdaroğlu (62) korona virüs sebebi ile hayatını kaybetti.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde baba ve oğul 20 gün arayla yakalandıkları korona virüse yenik düşerek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Kartepe ilçesi Balaban Mahallesi’nde yaşayan 4 çocuk babası Rıdvan Dizdaroğlu (62) korona virüs sebebi ile hayatını kaybetti. Dizdaroğlu’nun cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından Balaban aile mezarlığında toprağa verildi. Rıdvan Dizdaroğlu’nun babası Cavit Dizdaroğlu’nun (82) da yaklaşık 20 gün önce korona virüs sebebi ile hayatını kaybettiği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Her pozu olay yaratıyor! 'Babam görünce...' Her pozu olay yaratıyor! 'Babam görünce...'
Meteoroloji'den İstanbul için sarı uyarı!Meteoroloji'den İstanbul için sarı uyarı!
Çekiliş sonuçları belli oldu! 12 milyon TL'yi aşan ikramiye!Çekiliş sonuçları belli oldu! 12 milyon TL'yi aşan ikramiye!

En Çok Okunan Haberler

İran'dan çok önemli Erdoğan açıklaması

İran'dan çok önemli Erdoğan açıklaması

Polise 'Artistliğiniz kime?' diyen kadın suç makinesi çıktı

Polise 'Artistliğiniz kime?' diyen kadın suç makinesi çıktı

'Çıplak' paylaşımı olay oldu! 'Aman RTÜK Başkanı...'

'Çıplak' paylaşımı olay oldu! 'Aman RTÜK Başkanı...'

Yıllar sonra Hülya Avşar'ın kendisini kiminle aldattığını söyledi

Yıllar sonra Hülya Avşar'ın kendisini kiminle aldattığını söyledi

İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlamalarla ilgili yeni genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlamalarla ilgili yeni genelge

Bilim Kurulu Üyesinden yılbaşında sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

Bilim Kurulu Üyesinden yılbaşında sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Bakan Koca paylaştı: İşte 12 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 12 Aralık koronavirüs tablosu

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Marketteki taciz görüntüleri infial yaratmıştı! Flaş gelişme

Marketteki taciz görüntüleri infial yaratmıştı! Flaş gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kabine toplantısını işaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kabine toplantısını işaret etti

Çin aşısını gönüllü yaptıran profesörden yan etki açıklaması

Çin aşısını gönüllü yaptıran profesörden yan etki açıklaması

Diğer Haberler

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Meteoroloji'den İstanbul için sarı uyarı!

Meteoroloji'den İstanbul için sarı uyarı!

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan'a sert sözler

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan'a sert sözler

İzmir'de istinat duvarının yıkıldığı anlar kamerada

Onlarca araç altında kaldı! İşte o anlar

Kuraklık etkisinin artmasıyla göldeki balıklar ölmeye başladı

Kuraklık etkisinin artmasıyla göldeki balıklar ölmeye başladı

Canan Kaftancıoğlu hakkında 10,5 yıla kadar hapis istemi

Kaftancıoğlu için 10,5 yıla kadar hapis istemi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.