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Baba-oğul 20 yıldır balyoz sallayarak, demire şekil veriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 13:00 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, Ali Paslıoğlu (62) ve oğlu Mustafa Paslıoğlu (37), 20 yıldır birlikte balyoz sallayarak sıcak demire şekil veriyor.

İsmet KÖZELO-Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, Ali Paslıoğlu (62) ve oğlu Mustafa Paslıoğlu (37), 20 yıldır birlikte balyoz sallayarak sıcak demire şekil veriyor. Baba mesleğini sürdüren Ali Paslıoğlu, "Ben son temsilci olarak oğlum Mustafa'yı yetiştirdim. Eski rağbet ve ilgi yok. Zor bir meslek olduğu için kimse gelmiyor" dedi.
Kayseri'de yaşayan evli ve 3 çocuk babası Ali Paslıoğlu, henüz 12 yaşındayken demir ustası babası Mustafa Paslıoğlu'nun yanında çırak olarak çalışmaya başladı. Baba mesleğini öğrenen Paslıoğlu, dedesiyle aynı ismi taşıyan oğlu Mustafa'yı da 20 yıl önce yanına çırak aldı. Ali Paslıoğlu, 9 yıl önce babasını kaybedince oğlu ile birlikte mesleğini sürdürmeye devam etti. Yaklaşık 20 yıldır birlikte çalışan baba-oğul, birlikte balyoz sallayarak sıcak demire şekil veriyor.
'SON TEMSİLCİ OLARAK OĞLUMU YETİŞTİRDİM'
Ali Paslıoğlu, mesleğe ilkokulu bitirdikten sonra, babasının yanında başladığını söyledi. Mesleğini 50 yıldır sürdürdüğünü kaydeden Paslıoğlu, "Demircilik zor bir iştir. Emek zoruyla para kazanılıyordu, şimdi makine çıktı ve işimizi kolaylaştırdı. Şu an çekiç sesleri sanayide azaldı. Geçmiş zamanlarda en az 20 sıcak demirci vardı. Şu anda 7 dükkan kaldık. Sıcak demircilik son demini yaşıyor. Çırak yetişmiyor. Ben son temsilci olarak oğlum Mustafa'yı yetiştirdim. Eski rağbet ve ilgi yok. Zor bir meslek olduğu için kimse gelmiyor. En iyi müşterimiz ise köylülerdir. Çok şükür geçiniyoruz. Çırağı ise talep olmadığı için yetiştiremiyoruz" dedi.
'DEMİRCİLİĞİ DEDEDEN, TİCARETİ BABADAN ÖĞRENDİM'
Evli 3 çocuk babası Mustafa Paslıoğlu, liseyi bitirdikten sonra mesleğe başladığını ve işini severek yaptığını söyledi. 20 yıldır mesleğin içerisinde olduğunu belirten Mustafa Paslıoğlu, "Ustalığı dededen, ticareti babadan öğrendim. Dedem bizim yaptığımız demirciliği beğenmeyerek 'benim anam ağladı' derdi. Eskiden çok zordu ama şimdi bizim makinelerimiz var. Biz demiri elde de dövsek şu an yükümüzü makineler kaldırıyor. Şu an demircilik baktığınızda kolay ama çırak yetişmiyor. Burada 7 esnafız ama çırak bulamıyoruz. Hayat standartları yükseldi, demirciliği kimse beğenmiyor. Allah yardım ettikçe ben de demirciliği bırakmayacağım" diye konuştu.

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