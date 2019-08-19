Baba-oğul 49 kilo esrar ile yakalandı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda evlerinde 48 kilo 950 gram kubar esrar ele geçirilen baba ve oğlu gözaltına alındı.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyşehir ilçesi Sevindik Mahallesi'nde oturan F.A. ile oğlu B.A.'nın yasadışı ekim yaptıkları ve elde ettikleri uyuşturucu maddeyi satmaya çalıştıkları yönünde bilgi aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin evine baskın yaptı. Yapılan aramada 48 kilo 950 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, 1 adet faturasız kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan baba ile oğlunun jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

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