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  4. Baba-oğul arasındaki para isteme tartışması kanlı bitti

Baba-oğul arasındaki para isteme tartışması kanlı bitti

05.12.2020 19:42 | Son Güncelleme:
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Gaziantep’te bir kişi, para isteme meselesi yüzünden tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle vurarak yaraladı.Edinilen bilgilere göre, Şahinbey ilçesi Türkmenler Mahallesi’nde 4 çocuk babası Ramazan B., iddiaya göre uyuşturucu madde kullanan oğlu M.B.

Gaziantep’te bir kişi, para isteme meselesi yüzünden tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle vurarak yaraladı.
Edinilen bilgilere göre, Şahinbey ilçesi Türkmenler Mahallesi’nde 4 çocuk babası Ramazan B., iddiaya göre uyuşturucu madde kullanan oğlu M.B. ile kendisinden sürekli para istemesi üzerine tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ramazan B., evde bulunan pompalı av tüfeğiyle oğlu M.B.’yi sağ kolundan vurdu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ile ambulans sevk edildi.
M.B. olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, baba Ramazan B. gözaltına alındı. Olayı gören mahalleli, ambulansa alınan M.B’nin ‘Ben de onu vuracağım’ diyerek bağırdığını ifade etti.
İnşaatta işçi olarak çalışan baba ile oğul arasında sıklıkla para isteme konusunda tartışma çıktığı öğrenildi.

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