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  4. Baba-oğul enkaz altında kalmıştı... Risk nedeniyle 6 gündür çalışma yok!

Baba-oğul enkaz altında kalmıştı... Risk nedeniyle 6 gündür çalışma yok!

11.02.2023 22:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin yıkıma yol açtığı kentlerden Adana'da, yarısı yıkılan binanın enkazında umutlu bekleyiş sürüyor. Yarısı çöken binada, yıkılma riski nedeniyle 6 gündür çalışma yapılamıyor. Enkaz altında kalan Bekir Yiter ile oğlu İrfan Yiter'den gelecek umutlu haberi bekleyen yakınları, çalışmaların bir an önce başlamasını istiyor.

Baba-oğul enkaz altında kalmıştı... Risk nedeniyle 6 gündür çalışma yok!

Adana'nın Çukurova ilçesinde, ikinci depremde yarısı yıkılan Kubilay Apartmanı'nda enkazda kalan Bekir (55) ile oğlu İrfan (32) Yiter'i arama-kurtarma çalışmaları, binanın diğer yarısının yıkılma riski nedeniyle 6 gündür başlatılamadı. Sinan Yiter, günlerdir babası ile ağabeyinden gelecek iyi haberi beklediğini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremler, 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Bu kentlerden olan Adana'da, Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'ndeki Kubilay Apartmanı, ilk depremin ardından boşatıldı.

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İddiaya göre, 7'nci katta oturan Bekir ile oğlu İrfan Yiter, 6 Şubat günü öğle saatlerinde binaya girip, evlerine çıktı. Bu sırada Elbistan merkezli ikinci deprem yaşandı, Kubilay Apartmanı'nın yarısı yıkıldı. Baba ile oğlu, yıkılan kısımda enkaz altında kaldı. Ekipler, binanın kalan kısmının da yıkılabileceği riski nedeniyle arama-kurtarma çalışması başlatamadı. Binanın yarısının yıkılma anı ise okulun güvenlik kamerasına yansımıştı.

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"İLK GÜN ÇIKARILMALARI İÇİN ÇABA GÖSTERİLSEYDİ BU KADAR ACI ÇEKMEZDİK"

Bekir Yiter'in oğlu Sinan Yiter, binanın yarısının yıkılmasının ardından durumu yetkililere bildirdiğini, enkaza AFAD ekibinin yönlendirildiğini söyledi. Ekiplerin enkazda dinleme yaptığını belirten Yiter, "Babam ve kardeşimin cep telefonları arandığında enkazdan çalma sesi geliyor. Fakat binanın diğer yarısının yıkılma riski nedeniyle arama-kurtarma çalışmaları başlatılmıyor. Bu insanlar, enkaz altında yaşıyor olabilir. İlk gün çıkarılmaları için çaba gösterilseydi bu kadar acı çekmezdik. Binanın ayakta kalan tarafının yıkılması için günlerdir bekliyoruz ama hala yıkamadılar. Büyük bir felaket yaşadığımızın farkındayız. Bina yıkıldığı an, kardeşim ile telefonla konuşuyorduk. Konuşurken deprem oldu, ses bir anda kesildi." dedi.

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Yiter ailesinin karşı komşusu Gülşen Şıralı ise ilk depremden sonra evlerinden çıktıklarını anlatıp, "Evimizin yıkılacağını hiç düşünmedik. Kapımızı kilitleyip, dua edip, çıktık. Sonradan duydum ki komşum ile oğlu eve girmişler. Umarım mucize olur ve sağ çıkarlar." diye konuştu. (DHA)

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deprem Adana

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