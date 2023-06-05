"Baba-oğul ilişkisi sona erdi" Fatih Portakal'dan çok konuşulacak sözler: İmamoğlu’nun parti kurma çalışması...

14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nde sıcak günler yaşanmaya devam ediyor. MYK üyeliklerindeki değişikliklerin açıklanmasıyla birlikte gözler Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasından bundan sonra yaşanacaklara çevrildi. İBB Başkanı İmamoğlu'nun partide genel başkanlık için aday olacağı iddiaları da ortaya atılırken, Sözcü TV Ana Haber'i sunan Fatih Portakal ise dikkat çeken ifadeler kullandı.

"KILIÇDAROĞLU'NUN KARŞISINA ÇIKABİLİR"

İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasındaki baba-oğul ilişkisinin artık sona erdiğini ifade eden Portakal şunları söyledi:

"İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında sabah kahvaltısı sonrası ipler atılmış artık. Baba-oğul ilişkisi sona erdi. Ekim ayında bir Kurultay ve bekleniyor. İmamoğlu bayrak açabilir. Kılıçdaroğlu’nun karşısına çıkabilir. Ancak Kılıçdaroğlu delege yapısını uzun yıllardır konsolide ettiği için kazanması zor ihtimal. Partisinde bir devrimi gerçekleştirebilir mi? Örgütü eline almış bir genel başkandan söz ediyoruz."

"İMAMOĞLU'NUN PARTİ KURMA ÇALIŞMASI..."

"Diğer ihtimal İmamoğlu’nun parti kurma çalışması. Bunun hesabının yapıldığı söyleniyor. Siz seçimlere katılıp, ‘Yıllardır bu koltukta oturuyor’ diye suçladığınız kişiyi gönderemiyorsunuz, kazanamıyorsunuz CHP’nin koltuğunda oturmaya devam ediyorsunuz. Size umut bağlamış insanlardan özür bile dilemiyorsunuz insanlardan 'Sizi yüz üstü bıraktım' diye. Ama muhafeletin koltuğunda oturmaya devam ediyorsunuz. Can Atalay’ın hakkını savunacağım’ diyorsunuz. Siz daha bizim oyumuzun hakkımızı savunamıyorsunuz. Kim inanır artık size kimse inanmaz. Tatlı şekilde sürdürdünüz sevgi dilini kullandınız. Gitmesini de bilin. Gitmeniz gerekiyor değişim o yüzden şart. Ama Kılıçdaroğlu'nun gitmesini tahmin etmiyorum"

