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  4. Baba oğul kavgasında kan aktı

Baba oğul kavgasında kan aktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 09:04 | Son Güncelleme

Bursa’da baba oğul arasındaki kavgada kan aktı.

Baba oğul kavgasında kan aktı

Bursa’da baba oğul arasındaki kavgada kan aktı. Tüfekle vurulan oğul hastanede tedavi altına alındı.
Olay, Yenişehir ilçesine bağlı kırsal Akçapınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tuncay T. babası Öncel T.’nin evine gidip kendisinden para istedi. Oğlunun para istemesi üzerine baba para vermeyince ikili arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönünce Öncel T. evde bulunan tüfeği alarak oğluna ateş etti. Kanlar içerisinde kalan Tuncay T. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay sonrası baba Öncel T. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Baba oğul kavgasında kan aktı

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