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Baba-oğul, kayıbaba-damat tefeci

18.03.2021 09:59 | Son Güncelleme:
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Adana’da tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlının arasında baba-oğul, kayınbaba-damat ve karı-kocanın da olduğu öğrenildi.Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, tefecilik suçuna yönelik yapılan çalışmalar kapsamında A.T.

Adana’da tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlının arasında baba-oğul, kayınbaba-damat ve karı-kocanın da olduğu öğrenildi.
Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, tefecilik suçuna yönelik yapılan çalışmalar kapsamında A.T. isimli şahsın 7 şahıs ile birlikte hareket ederek tefecilik yaptıkları, bir özel tıp merkezinde çalışan Dr. H.B’nin parasını tefecilik suçunda çalıştırdıkları tespit edildi.
Tefecilik yaparak 2 milyon lira haksız kazanç temin eden ve mağdurların mal varlıklarını zorla elinden alan 9 şüpheliye yönelik Adana ve Kahramanmaraş’ta eş zamanlı olarak dün operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 zanlı da gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 4 adet şarjör, 239 adet fişek, 450 adet 9 mm çapında tabanca fişeğine ait kovan, 1 ruhsatsız pompalı av tüfeği, 65 adet av tüfeği fişeği, 32 milyon 348 bin 652 lira değerinde 398 adet senet, çek ve fotokobileri,129 adet boş senet, 27 başka şahıslara ait tapu belgesi ve fotokopileri, 6 alacak notlarının bulunduğu ajanda ve defter, araç satış sözleşmeleri, banka dekontları ve dijital materyaller ele geçirildi.
Operasyonun ardından tefeci şebekesine ilişkin detaylar ortaya çıktı. Liderliğini Adem T. ile babası Hıdır T.’nin yaptığı şebekenin finansörlüğünü özel bir tıp merkezinde görevli Dr. H.B.’nin yaptığı belirlendi. H.B.’nin, paraya ihtiyacı olan kişileri şebekeye yönlendirdiği ve karşılığında da komisyon aldığı öne sürüldü. Ayrıca zanlı doktor ile çete lideri arasında para hareketliliği olduğu iddia edildi. Doktorun kayınbabası ve çete liderinin eşinin de gözaltına alındığı öğrenildi. Şebekenin, bu zamana kadar 12 kişiyi ağına düşürdüğü ve yaklaşık 2 milyon TL’lik haksız kazanç elde ettikleri saptandı. Öte yandan borcunu ödeyemeyen mağdurların tehdit edildiği, araç, ev ve arsalarına zorla el konulduğu öne sürüldü.
Gözaltına alınan şüphelilerden aralarında şebeke lideri Adem T.’nin eşi Hacer T.’nin de bulunduğu 3 kişi, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, diğer 6 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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